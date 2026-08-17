Querétaro, 17 de agosto de 2026.- Un incendio registrado en un predio con vehículos en su interior, en la colonia Bosques de la Hacienda, fue controlado por elementos de Bomberos Querétaro, que trabajaron para evitar que las llamas se propagaran a zonas aledañas.
Bombero dirige manguera de agua para controlar incendio en Bosques de la Hacienda, Querétaro. Bomberos Querétaro
De acuerdo con la corporación, hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Las labores de atención se mantienen en el sitio tras el control del fuego.
Bomberos Querétaro no detalló, en su reporte inicial, la causa del incendio ni el número de vehículos o inmuebles afectados.