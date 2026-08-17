Bomberos controlan incendio en predio de autos en Bosques de la Hacienda

Bomberos Querétaro trabajó para evitar que las llamas se propagaran a predios aledaños en la colonia Bosques de la Hacienda.

Vehículos dañados y humo negro durante incendio en un predio de Bosques de la Hacienda, Querétaro

Vista general del incendio y los vehículos afectados en el predio de la colonia Bosques de la Hacienda.

Bomberos Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de agosto de 2026.- Un incendio registrado en un predio con vehículos en su interior, en la colonia Bosques de la Hacienda, fue controlado por elementos de Bomberos Querétaro, que trabajaron para evitar que las llamas se propagaran a zonas aledañas.

Veh\u00edculos da\u00f1ados y humo negro durante incendio en un predio de Bosques de la Hacienda, Quer\u00e9taro Bombero dirige manguera de agua para controlar incendio en Bosques de la Hacienda, Querétaro. Bomberos Querétaro

De acuerdo con la corporación, hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Las labores de atención se mantienen en el sitio tras el control del fuego.

Bomberos Querétaro no detalló, en su reporte inicial, la causa del incendio ni el número de vehículos o inmuebles afectados.

incendio seguridad sucesos

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