Charreada gratuita con tres finalistas estatales llega a San Juan del Río el 22

Tres de los seis mejores equipos charros del estado se presentarán el próximo sábado en el lienzo ubicado en el kilómetro 8.8 de la carretera La Llave-La Estancia, con aforo para más de dos mil 500 personas.

Edgar Inzunza Ballesteros durante rueda de prensa de Morena en San Juan del Río, agosto 2026

El diputado Edgar Inzunza Ballesteros durante la conferencia de prensa de Morena en San Juan del Río, 18 de agosto de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de agosto de 2026.- Una charreada gratuita con tres de los seis mejores equipos finalistas del estado de Querétaro se realizará este sábado 22 de agosto a partir de las 4:00 de la tarde en el lienzo charro ubicado en el kilómetro 8.8 de la carretera La Llave-La Estancia, en el municipio de San Juan del Río.

El evento fue convocado por el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso de Querétaro, en el marco del mes de la juventud y de la agenda nacional de deporte impulsada desde la presidencia de la República.

El lienzo donde se realizará el evento es el mismo recinto que fue sede de dos charreadas durante la Feria San Juan del Río 2026, lo que garantiza que cuenta con el visto bueno de las autoridades competentes para este tipo de actividades.

La capacidad del espacio es de aproximadamente dos mil 500 personas en gradas, con posibilidad de acomodar público adicional de pie.

La organización del evento recayó en Jesús Anaya, quien tiene trayectoria en la charrería. Jairo Puente se encargará de las medidas de protección civil, que incluyen una revisión previa del lienzo y la implementación de controles de seguridad para garantizar un espacio controlado.

El evento no contará con venta de bebidas alcohólicas. La música en vivo estará a cargo de la Banda de la Candelaria, proveniente de El Organal. Los organizadores anunciaron además algunas sorpresas adicionales para los asistentes.

La entrada es completamente gratuita. Se recomendó a los asistentes llegar con anticipación para asegurar lugar en las gradas.

politica morena charrería

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