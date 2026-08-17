San Juan del Río, 17 de agosto de 2026.- Una charreada gratuita con tres de los seis mejores equipos finalistas del estado de Querétaro se realizará este sábado 22 de agosto a partir de las 4:00 de la tarde en el lienzo charro ubicado en el kilómetro 8.8 de la carretera La Llave-La Estancia, en el municipio de San Juan del Río.
El evento fue convocado por el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso de Querétaro, en el marco del mes de la juventud y de la agenda nacional de deporte impulsada desde la presidencia de la República.
El lienzo donde se realizará el evento es el mismo recinto que fue sede de dos charreadas durante la Feria San Juan del Río 2026, lo que garantiza que cuenta con el visto bueno de las autoridades competentes para este tipo de actividades.
La capacidad del espacio es de aproximadamente dos mil 500 personas en gradas, con posibilidad de acomodar público adicional de pie.
La organización del evento recayó en Jesús Anaya, quien tiene trayectoria en la charrería. Jairo Puente se encargará de las medidas de protección civil, que incluyen una revisión previa del lienzo y la implementación de controles de seguridad para garantizar un espacio controlado.
El evento no contará con venta de bebidas alcohólicas. La música en vivo estará a cargo de la Banda de la Candelaria, proveniente de El Organal. Los organizadores anunciaron además algunas sorpresas adicionales para los asistentes.
La entrada es completamente gratuita. Se recomendó a los asistentes llegar con anticipación para asegurar lugar en las gradas.