San Juan del Río, 17 de agosto de 2026.- Morena realizará este sábado 22 de agosto una asamblea pública en el Jardín de la Familia de San Juan del Río, a las 10:30 de la mañana, con el tema de la soberanía nacional como eje central.
El secretario general del partido en el estado, Alejandro Pérez, y el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros convocaron al encuentro durante una rueda de prensa realizada este lunes en San Juan del Río.
Según informaron, el evento es parte de una gira de asambleas que el partido realiza en distintos municipios de Querétaro durante este fin de semana.
Inzunza señaló que la convocatoria no está dirigida exclusivamente a militantes y simpatizantes de Morena, sino a toda la ciudadanía interesada en discutir la importancia de la soberanía nacional y la situación geopolítica que enfrenta México.
El diputado, quien preside la Comisión de Juventud y Deporte en el Congreso local, indicó que el comité ejecutivo estatal del partido participará en el evento.
La asamblea se inscribe en una serie de actividades que Morena desarrolla en municipios del estado conforme se acerca el ciclo electoral de 2027, en el que el partido buscará disputar la gubernatura de Querétaro frente al Partido Acción Nacional, que ha gobernado la entidad desde 2003.