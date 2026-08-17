Morena convoca a asamblea sobre soberanía el 22 en San Juan del Río

El secretario general de Morena Querétaro, Alejandro Pérez, y el diputado Edgar Inzunza encabezarán el encuentro que forma parte de una gira de asambleas en distintos municipios del estado.

Alejandro Pérez, secretario general de Morena Querétaro, y el diputado Edgar Inzunza Ballesteros acompañados de integrantes del equipo durante la rueda de prensa en San Juan del Río, agosto 2026

Alejandro Pérez, secretario general de Morena en Querétaro, y el diputado Edgar Inzunza Ballesteros durante la conferencia de prensa en San Juan del Río, 18 de agosto de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de agosto de 2026.- Morena realizará este sábado 22 de agosto una asamblea pública en el Jardín de la Familia de San Juan del Río, a las 10:30 de la mañana, con el tema de la soberanía nacional como eje central.

El secretario general del partido en el estado, Alejandro Pérez, y el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros convocaron al encuentro durante una rueda de prensa realizada este lunes en San Juan del Río.

Según informaron, el evento es parte de una gira de asambleas que el partido realiza en distintos municipios de Querétaro durante este fin de semana.

Inzunza señaló que la convocatoria no está dirigida exclusivamente a militantes y simpatizantes de Morena, sino a toda la ciudadanía interesada en discutir la importancia de la soberanía nacional y la situación geopolítica que enfrenta México.

El diputado, quien preside la Comisión de Juventud y Deporte en el Congreso local, indicó que el comité ejecutivo estatal del partido participará en el evento.

La asamblea se inscribe en una serie de actividades que Morena desarrolla en municipios del estado conforme se acerca el ciclo electoral de 2027, en el que el partido buscará disputar la gubernatura de Querétaro frente al Partido Acción Nacional, que ha gobernado la entidad desde 2003.

politica morena asamblea

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