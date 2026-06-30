San Juan del Río, 30 de junio de 2026.— Un fuerte aguacero acompañado de truenos y constantes relámpagos se registró la tarde de este día en San Juan del Río, donde la acumulación de agua provocó encharcamientos menores en algunas vialidades.
La precipitación sorprendió a automovilistas y peatones debido a la intensidad con la que cayó durante varios minutos y a la actividad eléctrica que iluminó el cielo en distintos sectores del municipio.
De manera preliminar, no se reportaron afectaciones graves. Sin embargo, el agua comenzó a concentrarse en zonas bajas, cruces viales y puntos donde el sistema de drenaje no logró desalojar de inmediato el volumen de lluvia.
Automovilistas redujeron la velocidad ante el pavimento mojado y la disminución de visibilidad. rotativo.com.mx
Los encharcamientos obligaron a los conductores a disminuir la velocidad y circular con precaución ante la reducción de visibilidad, el pavimento mojado y el riesgo de perder el control de los vehículos.
El pronóstico meteorológico para San Juan del Río contempla chubascos y tormentas eléctricas durante este martes 30 de junio, con una temperatura máxima cercana a los 24 grados y una mínima de alrededor de 14 grados.
Para el miércoles 1 y jueves 2 de julio se mantiene la posibilidad de nuevas precipitaciones acompañadas por actividad eléctrica.
Aguacero con truenos y relámpagos deja encharcamientos menores en San Juan del Río rotativo.com.mx
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias previstas en el centro del país pueden presentarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales y evitar cruzar calles o pasos vehiculares con acumulaciones importantes de agua.
Ante la continuidad de las condiciones de lluvia, se recomienda retirar basura de coladeras, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar resguardarse debajo de árboles, postes o estructuras metálicas durante las tormentas eléctricas.