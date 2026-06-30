Aguacero con truenos y relámpagos deja encharcamientos menores en San Juan del Río

La precipitación estuvo acompañada por intensa actividad eléctrica; el pronóstico mantiene la posibilidad de chubascos y tormentas durante los próximos días.

Encharcamientos menores provocados por la lluvia en San Juan del R\u00edo
El pron\u00f3stico mantiene la posibilidad de chubascos y tormentas el\u00e9ctricas durante los pr\u00f3ximos d\u00edas.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de junio de 2026.— Un fuerte aguacero acompañado de truenos y constantes relámpagos se registró la tarde de este día en San Juan del Río, donde la acumulación de agua provocó encharcamientos menores en algunas vialidades.

La precipitación sorprendió a automovilistas y peatones debido a la intensidad con la que cayó durante varios minutos y a la actividad eléctrica que iluminó el cielo en distintos sectores del municipio.

De manera preliminar, no se reportaron afectaciones graves. Sin embargo, el agua comenzó a concentrarse en zonas bajas, cruces viales y puntos donde el sistema de drenaje no logró desalojar de inmediato el volumen de lluvia.

Vialidad mojada tras una fuerte lluvia en San Juan del R\u00edo Automovilistas redujeron la velocidad ante el pavimento mojado y la disminución de visibilidad. rotativo.com.mx

Los encharcamientos obligaron a los conductores a disminuir la velocidad y circular con precaución ante la reducción de visibilidad, el pavimento mojado y el riesgo de perder el control de los vehículos.

El pronóstico meteorológico para San Juan del Río contempla chubascos y tormentas eléctricas durante este martes 30 de junio, con una temperatura máxima cercana a los 24 grados y una mínima de alrededor de 14 grados.

Para el miércoles 1 y jueves 2 de julio se mantiene la posibilidad de nuevas precipitaciones acompañadas por actividad eléctrica.

Aguacero acompa\u00f1ado de tormenta el\u00e9ctrica en San Juan del R\u00edo. Aguacero con truenos y relámpagos deja encharcamientos menores en San Juan del Río rotativo.com.mx

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias previstas en el centro del país pueden presentarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales y evitar cruzar calles o pasos vehiculares con acumulaciones importantes de agua.

Ante la continuidad de las condiciones de lluvia, se recomienda retirar basura de coladeras, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar resguardarse debajo de árboles, postes o estructuras metálicas durante las tormentas eléctricas.

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