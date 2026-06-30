Tamaulipas, 30 de junio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Edgar "N" y Melissa "N" por su probable participación en los delitos de posesión de arma de fuego y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaban recorridos de vigilancia en Matamoros cuando fueron alertados sobre una camioneta con personas armadas.

Al dar seguimiento al reporte, localizaron el vehículo con los ahora vinculados a bordo y les aseguraron un arma de fuego corta abastecida con 10 cartuchos, un arma de fuego larga abastecida con 29 cartuchos, tres cargadores con 87 cartuchos en conjunto, clorhidrato de metanfetamina, clorhidrato de cocaína y la camioneta utilizada.

Con base en los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), un juez de control otorgó la vinculación a proceso, impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa en el Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Edgar "N" y Melissa "N" se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.