San Juan del Río, 30 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal inició la rehabilitación de dos calles en San Juan del Río con una inversión superior a los 4 millones 200 mil pesos, en beneficio de cerca de 300 habitantes.
Los trabajos se concentran en la calle Rafael Ayala, en el Centro Histórico, y en la calle Cadereyta, del fraccionamiento Vegas del Río.
En la calle Rafael Ayala se rehabilitará el drenaje y la red de agua potable, se construirán banquetas, se colocará señalética vertical y horizontal y se instalará empedrado húmedo.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, recorre el sitio de los trabajos acompañado por personal de la Administración y vecinos. rotativo.com.mx
Esa vialidad concentra más de 2 millones 300 mil pesos del recurso y beneficiará a 150 personas, según detalló la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
La calle Cadereyta contempla también la renovación del drenaje y la red de agua potable, la construcción de banquetas y la colocación de empedrado húmedo.
Avance de los trabajos de rehabilitación en una de las vialidades, con el empedrado retirado para sustituir las redes subterráneas. rotativo.com.mx
La dependencia precisó que esos trabajos representan una inversión de más de un millón 800 mil pesos y favorecerán a 130 personas.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, recorrió las obras y explicó el alcance de la intervención en Vegas del Río.
Cabrera Valencia saluda a un habitante durante la visita a las calles donde arrancó la rehabilitación. rotativo.com.mx
“Estos fraccionamientos requieren de un mantenimiento mucho mejor, que cuando se haga una obra, vamos abajo, para dejar las redes de drenaje y agua potable en excelentes condiciones; luego ya que cambiemos abajo, que queden perfectamente bien las ingenierías, pues ya pondremos un nuevo pavimento de alta duración, bien empacadito el empedrado, pero con mortero”, señaló.
El edil sostuvo que las obras mejoran la calidad de vida de los habitantes y facilitan la movilidad de las familias en ambas zonas.
Maquinaria pesada retira el empedrado y material para iniciar la renovación de las redes de drenaje y agua potable. rotativo.com.mx
Representantes de los Comités de Obra y de Vecinos agradecieron al alcalde y al personal de la Administración por los trabajos, que, puntualizaron, mejorarán las condiciones de las vialidades en sus colonias.