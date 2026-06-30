Arrancan obras de 4.2 mdp en calles del Centro y Vegas del Río

Los trabajos en las calles Rafael Ayala y Cadereyta beneficiarán a cerca de 300 habitantes con redes hidrosanitarias y banquetas nuevas

Cono de obra con cartel

Señalización del programa municipal en una de las calles intervenidas, donde se retiró el empedrado para renovar las redes hidrosanitarias.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal inició la rehabilitación de dos calles en San Juan del Río con una inversión superior a los 4 millones 200 mil pesos, en beneficio de cerca de 300 habitantes.

Los trabajos se concentran en la calle Rafael Ayala, en el Centro Histórico, y en la calle Cadereyta, del fraccionamiento Vegas del Río.

En la calle Rafael Ayala se rehabilitará el drenaje y la red de agua potable, se construirán banquetas, se colocará señalética vertical y horizontal y se instalará empedrado húmedo.

Roberto Cabrera Valencia camina con funcionarios y vecinos por una calle en obras El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, recorre el sitio de los trabajos acompañado por personal de la Administración y vecinos. rotativo.com.mx

Esa vialidad concentra más de 2 millones 300 mil pesos del recurso y beneficiará a 150 personas, según detalló la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

La calle Cadereyta contempla también la renovación del drenaje y la red de agua potable, la construcción de banquetas y la colocación de empedrado húmedo.

Calle con empedrado levantado y mont\u00edculos de piedra junto a una excavadora en una zona residencial Avance de los trabajos de rehabilitación en una de las vialidades, con el empedrado retirado para sustituir las redes subterráneas. rotativo.com.mx

La dependencia precisó que esos trabajos representan una inversión de más de un millón 800 mil pesos y favorecerán a 130 personas.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, recorrió las obras y explicó el alcance de la intervención en Vegas del Río.

Roberto Cabrera Valencia saluda de mano a un habitante durante la visita a las obras Cabrera Valencia saluda a un habitante durante la visita a las calles donde arrancó la rehabilitación. rotativo.com.mx

“Estos fraccionamientos requieren de un mantenimiento mucho mejor, que cuando se haga una obra, vamos abajo, para dejar las redes de drenaje y agua potable en excelentes condiciones; luego ya que cambiemos abajo, que queden perfectamente bien las ingenierías, pues ya pondremos un nuevo pavimento de alta duración, bien empacadito el empedrado, pero con mortero”, señaló.

El edil sostuvo que las obras mejoran la calidad de vida de los habitantes y facilitan la movilidad de las familias en ambas zonas.

Excavadora y cami\u00f3n de volteo trabajan en el retiro de material sobre una calle empedrada Maquinaria pesada retira el empedrado y material para iniciar la renovación de las redes de drenaje y agua potable. rotativo.com.mx

Representantes de los Comités de Obra y de Vecinos agradecieron al alcalde y al personal de la Administración por los trabajos, que, puntualizaron, mejorarán las condiciones de las vialidades en sus colonias.

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