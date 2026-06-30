QuerÃ©taro, 30 de junio de 2026.- La LXI Legislatura de QuerÃ©taro aprobÃ³ con 18 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ConstituciÃ³n PolÃtica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial.
La votaciÃ³n avanza el segundo ciclo de ajustes al modelo de elecciÃ³n popular de juzgadores, cuya primera ediciÃ³n se aplicÃ³ en 2025.
El decreto precisa cuatro aspectos que la experiencia del proceso electoral judicial mostrÃ³ como insuficientes: la definiciÃ³n de tiempos idÃ³neos para el proceso electoral; la reducciÃ³n sustancial del nÃºmero de candidaturas para simplificar el voto ciudadano; la simplificaciÃ³n del ejercicio del sufragio; y la operaciÃ³n adecuada de los ComitÃ©s de EvaluaciÃ³n que filtran a quienes aspiran a la funciÃ³n jurisdiccional.
En materia de calendario, la reforma fija que la votaciÃ³n para integrar el Poder Judicial en el estado se realizarÃ¡ el primer domingo de junio del cuarto aÃ±o del periodo constitucional, en coincidencia con las jornadas electorales federal o locales correspondientes.
El diputado Homero Barrera valorÃ³ la iniciativa como un reconocimiento a las complicaciones que generÃ³ la reforma original de 2024.
"Esta reforma engloba el reconocimiento de algunas complicaciones que representÃ³ en su momento la reforma original de 2024, aun cuando tiene la virtud de que genera reglas mÃ¡s claras para la implementaciÃ³n de la reforma judicial, ademÃ¡s de que brinda mayor claridad respecto de los procedimientos y mecanismos de implementaciÃ³n", seÃ±alÃ³.