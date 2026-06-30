QuerÃ©taro avala reforma que ajusta reglas de la elecciÃ³n judicial

Con 18 votos a favor, la LXI Legislatura ratificÃ³ la minuta federal que precisa tiempos, reduce candidaturas y regula los ComitÃ©s de EvaluaciÃ³n para el proceso electoral judicial.

SesiÃ³n de la LXI Legislatura de QuerÃ©taro durante la aprobaciÃ³n de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial.

La LXI Legislatura de QuerÃ©taro aprobÃ³ la minuta de reforma constitucional al Poder Judicial con 18 votos a favor, una modificaciÃ³n que busca ajustar el modelo de elecciÃ³n popular de juzgadores.

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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 30, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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QuerÃ©taro, 30 de junio de 2026.- La LXI Legislatura de QuerÃ©taro aprobÃ³ con 18 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial.

La votaciÃ³n avanza el segundo ciclo de ajustes al modelo de elecciÃ³n popular de juzgadores, cuya primera ediciÃ³n se aplicÃ³ en 2025.

El decreto precisa cuatro aspectos que la experiencia del proceso electoral judicial mostrÃ³ como insuficientes: la definiciÃ³n de tiempos idÃ³neos para el proceso electoral; la reducciÃ³n sustancial del nÃºmero de candidaturas para simplificar el voto ciudadano; la simplificaciÃ³n del ejercicio del sufragio; y la operaciÃ³n adecuada de los ComitÃ©s de EvaluaciÃ³n que filtran a quienes aspiran a la funciÃ³n jurisdiccional.

En materia de calendario, la reforma fija que la votaciÃ³n para integrar el Poder Judicial en el estado se realizarÃ¡ el primer domingo de junio del cuarto aÃ±o del periodo constitucional, en coincidencia con las jornadas electorales federal o locales correspondientes.

El diputado Homero Barrera valorÃ³ la iniciativa como un reconocimiento a las complicaciones que generÃ³ la reforma original de 2024.

"Esta reforma engloba el reconocimiento de algunas complicaciones que representÃ³ en su momento la reforma original de 2024, aun cuando tiene la virtud de que genera reglas mÃ¡s claras para la implementaciÃ³n de la reforma judicial, ademÃ¡s de que brinda mayor claridad respecto de los procedimientos y mecanismos de implementaciÃ³n", seÃ±alÃ³.

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