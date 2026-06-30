QuerÃ©taro, 30 de junio de 2026.- La LXI Legislatura rechazÃ³, con 8 votos a favor y 12 en contra, el dictamen que proponÃa exhortar a la ComisiÃ³n Nacional de Vivienda, a la SecretarÃa de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Infonavit para que consideraran ampliar e incorporar nuevos polÃgonos de actuaciÃ³n para el desarrollo de vivienda en el estado.
El exhorto buscaba que esas instituciones evaluaran la incorporaciÃ³n de polÃgonos en los municipios con mayor carencia de calidad y espacios en la vivienda, bajo el argumento de que la atenciÃ³n habitacional es una responsabilidad compartida entre FederaciÃ³n, estados y municipios.
El debate expuso posturas encontradas. La diputada Teresita Calzada seÃ±alÃ³ que los polÃgonos de actuaciÃ³n llevan mÃ¡s de una dÃ©cada sin actualizarse y que algunos municipios ya solicitan su revisiÃ³n, aunque advirtiÃ³ incertidumbre sobre quiÃ©nes serÃan los beneficiarios.
El diputado Enrique Correa afirmÃ³ que en QuerÃ©taro hay poco mÃ¡s de 40 mil crÃ©ditos del Infonavit congelados que no pueden usarse porque las reglas federales no amplÃan los polÃgonos de desarrollo, lo que â€”dijoâ€” impide construir vivienda social a precio accesible.
En contraparte, la diputada Andrea Tovar indicÃ³ que ya se ejecutan proyectos de vivienda social en el estado en coordinaciÃ³n con el gobierno federal y que los polÃgonos referidos corresponden Ãºnicamente al municipio de PeÃ±amiller.