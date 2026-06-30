Rechaza Legislatura exhortar por mÃ¡s polÃ­gonos de vivienda en QuerÃ©taro

El dictamen cayÃ³ con 8 votos a favor y 12 en contra, en medio de versiones encontradas sobre los proyectos de vivienda social en el estado.

Integrantes de la mesa directiva de pie junto a la bandera de MÃ©xico durante una sesiÃ³n del Pleno en QuerÃ©taro

La mesa directiva de la LXI Legislatura de QuerÃ©taro durante la sesiÃ³n ordinaria en la que se discutieron temas de vivienda.

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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 30, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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QuerÃ©taro, 30 de junio de 2026.- La LXI Legislatura rechazÃ³, con 8 votos a favor y 12 en contra, el dictamen que proponÃ­a exhortar a la ComisiÃ³n Nacional de Vivienda, a la SecretarÃ­a de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Infonavit para que consideraran ampliar e incorporar nuevos polÃ­gonos de actuaciÃ³n para el desarrollo de vivienda en el estado.

El exhorto buscaba que esas instituciones evaluaran la incorporaciÃ³n de polÃ­gonos en los municipios con mayor carencia de calidad y espacios en la vivienda, bajo el argumento de que la atenciÃ³n habitacional es una responsabilidad compartida entre FederaciÃ³n, estados y municipios.

El debate expuso posturas encontradas. La diputada Teresita Calzada seÃ±alÃ³ que los polÃ­gonos de actuaciÃ³n llevan mÃ¡s de una dÃ©cada sin actualizarse y que algunos municipios ya solicitan su revisiÃ³n, aunque advirtiÃ³ incertidumbre sobre quiÃ©nes serÃ­an los beneficiarios.

El diputado Enrique Correa afirmÃ³ que en QuerÃ©taro hay poco mÃ¡s de 40 mil crÃ©ditos del Infonavit congelados que no pueden usarse porque las reglas federales no amplÃ­an los polÃ­gonos de desarrollo, lo que â€”dijoâ€” impide construir vivienda social a precio accesible.

En contraparte, la diputada Andrea Tovar indicÃ³ que ya se ejecutan proyectos de vivienda social en el estado en coordinaciÃ³n con el gobierno federal y que los polÃ­gonos referidos corresponden Ãºnicamente al municipio de PeÃ±amiller.

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