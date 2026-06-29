Cae policía federal activo entre asaltantes de empresa en Colón; detenidos en San Juan del Río, Querétaro

Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río presentan a dos detenidos por el asalto y secuestro en una empresa de Colón, Querétaro

Cuatro detenidos por secuestro y robo en empresa de Colón, Querétaro, presentados ante elementos de Sinergia por Querétaro y la Policía de Investigación del Delito

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 29 de junio de 2026.— Uno de los siete imputados por secuestro y robo con violencia en una empresa del municipio de Colón es un elemento en activo de una corporación policial federal, confirmó el fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández.

Operativo nacional, no local: ocho corporaciones de tres entidades

El aseguramiento fue el resultado de un despliegue conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Colón, la SSP de San Juan del Río, la Policía Estatal de Querétaro, las fiscalías y secretarías de seguridad del Estado de México y de la Ciudad de México, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal.

El despliegue dio continuidad al secuestro en Colón mediante alertamientos simultáneos en distintas entidades, lo que derivó en detenciones tanto en San Juan del Río como en la Ciudad de México.

"Fue un operativo exitoso que se pudo trabajar entre distintas corporaciones a nivel nacional; no fue un despliegue operativo local", afirmó Hernández.

Elementos de la Polic\u00eda Municipal de San Juan del R\u00edo presentan a dos detenidos por el asalto y secuestro en una empresa de Col\u00f3n, Quer\u00e9taro Cuatro detenidos por secuestro y robo en empresa de Colón, Querétaro, presentados ante elementos de Sinergia por Querétaro y la Policía de Investigación del Delito rotativo.com.mx

Todos vinculados a proceso y en prisión preventiva en Querétaro

Las siete personas ya fueron vinculadas a proceso y se encuentran en prisión preventiva por su probable participación en la privación ilegal de la libertad y el robo con violencia cometido en la empresa colonense.

Sobre el hallazgo que distingue el caso, Hernández precisó: "Se pudo identificar que, dentro de una de las personas, se localizó un elemento activo también de una corporación policial federal."

Sinergia amplía alcance hacia instituciones federales en Querétaro

El fiscal señaló que el caso refleja la evolución de la estrategia Sinergia, que ha ampliado su alcance mediante la coordinación con instituciones del orden federal para fortalecer la localización, detención y persecución de personas involucradas en delitos de alto impacto en Querétaro.

Los siete imputados permanecen en prisión preventiva por privación ilegal de la libertad y robo con violencia.

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