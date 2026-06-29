Cae policía federal activo entre asaltantes de empresa en Colón; detenidos en San Juan del Río, Querétaro

Colón, 29 de junio de 2026.— Uno de los siete imputados por secuestro y robo con violencia en una empresa del municipio de Colón es un elemento en activo de una corporación policial federal, confirmó el fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández.
Operativo nacional, no local: ocho corporaciones de tres entidades
El aseguramiento fue el resultado de un despliegue conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Colón, la SSP de San Juan del Río, la Policía Estatal de Querétaro, las fiscalías y secretarías de seguridad del Estado de México y de la Ciudad de México, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal.
El despliegue dio continuidad al secuestro en Colón mediante alertamientos simultáneos en distintas entidades, lo que derivó en detenciones tanto en San Juan del Río como en la Ciudad de México.
"Fue un operativo exitoso que se pudo trabajar entre distintas corporaciones a nivel nacional; no fue un despliegue operativo local", afirmó Hernández.
Cuatro detenidos por secuestro y robo en empresa de Colón, Querétaro, presentados ante elementos de Sinergia por Querétaro y la Policía de Investigación del Delito rotativo.com.mx
Todos vinculados a proceso y en prisión preventiva en Querétaro
Las siete personas ya fueron vinculadas a proceso y se encuentran en prisión preventiva por su probable participación en la privación ilegal de la libertad y el robo con violencia cometido en la empresa colonense.
Sobre el hallazgo que distingue el caso, Hernández precisó: "Se pudo identificar que, dentro de una de las personas, se localizó un elemento activo también de una corporación policial federal."
Sinergia amplía alcance hacia instituciones federales en Querétaro
El fiscal señaló que el caso refleja la evolución de la estrategia Sinergia, que ha ampliado su alcance mediante la coordinación con instituciones del orden federal para fortalecer la localización, detención y persecución de personas involucradas en delitos de alto impacto en Querétaro.
Los siete imputados permanecen en prisión preventiva por privación ilegal de la libertad y robo con violencia.