Querétaro, 29 de junio de 2026.- Una mujer fue detenida en la zona centro de Querétaro después de que una vecina alertara a policías municipales sobre alguien que intentaba abrir un vehículo estacionado en la calle Invierno.
Al ver a los agentes, la mujer subió a una bicicleta para alejarse del lugar; los oficiales la alcanzaron a los pocos metros.
Durante la revisión, le encontraron entre sus pertenencias unas cizallas y una llave limada, herramienta usada para abrir autos sin llaves. Con ese hallazgo, quedó detenida por delitos contra la seguridad pública.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) la puso a disposición de la Fiscalía General del Estado, que determinará su situación jurídica.