Cae mujer con cizallas en la zona centro de Querétaro; intentaba abrir un auto

Una ciudadana alertó a policías municipales que patrullaban la calle Invierno; la mujer intentó alejarse en bicicleta antes de ser alcanzada y revisada.

Agente de la Policía Municipal de Querétaro traslada a una mujer detenida junto a una patrulla en la zona centro.

Una agente de la Policía Municipal asegura a la mujer detenida junto a la unidad. Fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado tras encontrarle cizallas y una llave limada.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de junio de 2026.- Una mujer fue detenida en la zona centro de Querétaro después de que una vecina alertara a policías municipales sobre alguien que intentaba abrir un vehículo estacionado en la calle Invierno.

Al ver a los agentes, la mujer subió a una bicicleta para alejarse del lugar; los oficiales la alcanzaron a los pocos metros.

Durante la revisión, le encontraron entre sus pertenencias unas cizallas y una llave limada, herramienta usada para abrir autos sin llaves. Con ese hallazgo, quedó detenida por delitos contra la seguridad pública.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) la puso a disposición de la Fiscalía General del Estado, que determinará su situación jurídica.

seguridad criminalidad sucesos

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