Sin programa municipal, escriturar una parcela subdividida cuesta 8% del valor en Querétaro

Directora jurídica de la Notaría 16 desglosa cómo los programas municipales reducen el costo a 500 pesos en casos modelo.

Lourdes Patricia Zepeda de Alba, directora jurídica de la Notaría 16 de Querétaro, durante entrevista sobre escrituración

Lourdes Patricia Zepeda de Alba, directora jurídica de la Notaría 16 del estado de Querétaro, durante la entrevista.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 21 de abril de 2026. — Escriturar una parcela subdividida entre varios dueños en Querétaro puede representar hasta 8% del valor del inmueble cuando se tramita sin apoyo de un programa municipal, costo que cae a cerca de 500 pesos cuando la familia accede a los esquemas de regularización impulsados por los ayuntamientos, detalló Patricia Zepeda de Alba, directora jurídica de la Notaría 16 del estado.

La especialista explicó que el trámite estándar encadena tres costos: el impuesto de subdivisión, los honorarios de esa subdivisión y el traslado de dominio que corresponde a cada beneficiario una vez que la parcela se divide formalmente entre los dueños reales.

Para una parcela de 500 metros cuadrados partida en tres lotes, el acumulado ronda el 15% del valor inicial si los honorarios se suman al impuesto.

"Nos cuesta el valor de lo que sería la subdivisión, los impuestos de la subdivisión y los honorarios de esta subdivisión. Es un primer trámite que nos sale muy caro", apuntó Zepeda de Alba.

El ahorro efectivo cuando interviene el programa municipal

La directora jurídica estimó que una familia en supuesto modelo puede ahorrar entre 150 mil y 200 mil pesos cuando la regularización se tramita por vía municipal en lugar del conducto notarial abierto, porque los ayuntamientos condonan el impuesto de subdivisión y aplican un descuento sustancial sobre el traslado de dominio.

Ese beneficio, sin embargo, aplica al mejor de los escenarios: "Si ya pasó de abuelos a hijos, van más impuestos sumándose", advirtió la especialista.

El factor tiempo empeora la ecuación, porque el impuesto se calcula sobre el valor actual del terreno, no sobre el valor que tenía cuando el predio se ocupó por primera vez.

"Entre más años pasen, más. La tierra vale más, entonces el impuesto va a aumentar porque la base es el valor de la tierra", sostuvo Zepeda de Alba.

La cobertura previa de Rotativo documenta ese diagnóstico con casos concretos. En San Juan del Río, el programa estatal para la escrituración de inmuebles enajenados por INDECO, IVEQ, IVEQRO y COMEVI arrancó en 2022 para regularizar mil 200 viviendas de la colonia Pedregoso con un costo cercano a los 500 pesos por escritura.

En Querétaro capital, el Instituto de la Vivienda del Estado gestionó con el Ayuntamiento un programa de escrituras a bajo costo para más de mil familias con más de 30 años sin poder escriturar.

¿Qué hacer antes de cualquier operación patrimonial?

Zepeda de Alba pidió a la ciudadanía acercarse a las notarías del estado para recibir asesoría previa, servicio que la mayoría de los despachos ofrece sin costo.

Un dato adicional: las Tablas de Valores Unitarios aprobadas por el Ayuntamiento de Querétaro para el ejercicio fiscal 2026 se diseñaron explícitamente para alinear los valores catastrales con el valor comercial real, ajuste que en términos prácticos encarece cada año que una parcela permanece sin escriturar.

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