Coatzacoalcos, Veracruz, 5 de junio de 2026.- La localización de la periodista Roxana Guzmán es una prioridad para las autoridades, afirmó la Fiscal General de Justicia de Veracruz, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, al exponer el caso durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La fiscal enumeró las líneas activas de investigación para dar con la comunicadora, cuya desaparición mantiene en alerta al gremio periodístico del estado.

Lo concreto del operativo: tres frentes simultáneos —testimonios, imágenes y trabajo de campo— orientados a reconstruir los últimos movimientos de la periodista antes de perderse su rastro.

¿En qué avanza la búsqueda de Roxana Guzmán?

De acuerdo con la fiscal, las acciones en marcha incluyen entrevistas con familiares y personas cercanas, el análisis de grabaciones de videovigilancia para identificar los últimos sitios donde fue vista, y operativos y recorridos de indagación en distintas zonas de la entidad.

La revisión de cámaras busca acotar la ruta y la última ubicación confirmada de la comunicadora, un insumo clave para orientar los recorridos en territorio.

Un caso bajo la mirada del gremio

La desaparición de una periodista coloca de nuevo la atención sobre la seguridad de quienes ejercen la comunicación en Veracruz, una de las entidades históricamente señaladas por la violencia contra la prensa en México.

La exposición del caso en la mañanera federal eleva la presión sobre la investigación estatal y mantiene el seguimiento público sobre cada avance del expediente.