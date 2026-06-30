QuerÃ©taro, 30 de junio de 2026.- La LXI Legislatura aprobÃ³, con 14 votos a favor y 9 en contra, la minuta que adiciona un inciso a la base VI del artÃculo 41 de la ConstituciÃ³n PolÃtica de los Estados Unidos Mexicanos para introducir la intervenciÃ³n extranjera como nueva causal de nulidad de elecciones.
La reforma busca que el financiamiento externo, los ciberataques, las campaÃ±as de desinformaciÃ³n coordinadas o las presiones diplomÃ¡ticas puedan valorarse como violaciones graves al proceso electoral.
Con la adiciÃ³n, el Tribunal Electoral tendrÃa base constitucional expresa para determinar, caso por caso, si la injerencia externa afectÃ³ de forma determinante la equidad de la contienda, la libertad del sufragio o la autenticidad de los resultados.
El debate dividiÃ³ al Pleno. La diputada Adriana Meza anticipÃ³ su voto en contra al considerar que la reforma no define con precisiÃ³n cÃ³mo debe entenderse la nueva causal ni fija criterios claros.
En la misma lÃnea, la legisladora Teresita Calzada calificÃ³ la redacciÃ³n de ambigua y advirtiÃ³ un posible uso polÃtico: seÃ±alÃ³ que, si en 2027 los resultados no favorecen al partido en el poder, la disposiciÃ³n podrÃa convertirse en una herramienta a su favor.
La diputada Juliana HernÃ¡ndez sostuvo que la reforma tiene una tendencia autoritaria y que genera incertidumbre jurÃdica en las instituciones.
El diputado Guillermo Vega adelantÃ³ el voto en contra de su grupo con otro argumento: dijo que el decreto castiga el uso de dinero extranjero, pero no incorpora como causal el financiamiento del narcotrÃ¡fico.
Desde el respaldo, la diputada Claudia DÃaz afirmÃ³ que la iniciativa fortalece la protecciÃ³n de la soberanÃa popular y la independencia de los procesos democrÃ¡ticos.
El diputado Arturo Maximiliano GarcÃa aclarÃ³ que la causal ya estÃ¡ vigente en la ConstituciÃ³n federal y que uno de sus supuestos centrales es la determinancia, es decir, acreditar que la intervenciÃ³n fue decisiva para variar el resultado de una elecciÃ³n.
El diputado Homero Barrera razonÃ³ que la medida elimina una laguna tÃ©cnica que dificultaba al Tribunal Electoral actuar ante ese tipo de intervenciones.
La legisladora Laura Andrea Tovar planteÃ³ que la soberanÃa implica que las decisiones las tomen los mexicanos sin imposiciÃ³n de otros paÃses, mientras que el legislador Eric Silva vinculÃ³ el tema con la explotaciÃ³n del agua por parte de empresarios extranjeros en el estado.