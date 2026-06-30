Avala Legislatura nulidad de elecciones por injerencia extranjera entre choques

La oposiciÃ³n advirtiÃ³ redacciÃ³n ambigua y riesgo de uso polÃ­tico rumbo a 2027; el respaldo la defendiÃ³ como protecciÃ³n de la soberanÃ­a.

Vista panorÃ¡mica del salÃ³n de plenos de la Legislatura de QuerÃ©taro con una legisladora en tribuna durante la sesiÃ³n

El Pleno de la LXI Legislatura de QuerÃ©taro sesiona en el salÃ³n de plenos. Durante la jornada se votaron reformas electorales y constitucionales.

Getting your Trinity Audio player ready...
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 30, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

QuerÃ©taro, 30 de junio de 2026.- La LXI Legislatura aprobÃ³, con 14 votos a favor y 9 en contra, la minuta que adiciona un inciso a la base VI del artÃ­culo 41 de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos para introducir la intervenciÃ³n extranjera como nueva causal de nulidad de elecciones.

La reforma busca que el financiamiento externo, los ciberataques, las campaÃ±as de desinformaciÃ³n coordinadas o las presiones diplomÃ¡ticas puedan valorarse como violaciones graves al proceso electoral.

Con la adiciÃ³n, el Tribunal Electoral tendrÃ­a base constitucional expresa para determinar, caso por caso, si la injerencia externa afectÃ³ de forma determinante la equidad de la contienda, la libertad del sufragio o la autenticidad de los resultados.

El debate dividiÃ³ al Pleno. La diputada Adriana Meza anticipÃ³ su voto en contra al considerar que la reforma no define con precisiÃ³n cÃ³mo debe entenderse la nueva causal ni fija criterios claros.

En la misma lÃ­nea, la legisladora Teresita Calzada calificÃ³ la redacciÃ³n de ambigua y advirtiÃ³ un posible uso polÃ­tico: seÃ±alÃ³ que, si en 2027 los resultados no favorecen al partido en el poder, la disposiciÃ³n podrÃ­a convertirse en una herramienta a su favor.

La diputada Juliana HernÃ¡ndez sostuvo que la reforma tiene una tendencia autoritaria y que genera incertidumbre jurÃ­dica en las instituciones.

El diputado Guillermo Vega adelantÃ³ el voto en contra de su grupo con otro argumento: dijo que el decreto castiga el uso de dinero extranjero, pero no incorpora como causal el financiamiento del narcotrÃ¡fico.

Desde el respaldo, la diputada Claudia DÃ­az afirmÃ³ que la iniciativa fortalece la protecciÃ³n de la soberanÃ­a popular y la independencia de los procesos democrÃ¡ticos.

El diputado Arturo Maximiliano GarcÃ­a aclarÃ³ que la causal ya estÃ¡ vigente en la ConstituciÃ³n federal y que uno de sus supuestos centrales es la determinancia, es decir, acreditar que la intervenciÃ³n fue decisiva para variar el resultado de una elecciÃ³n.

El diputado Homero Barrera razonÃ³ que la medida elimina una laguna tÃ©cnica que dificultaba al Tribunal Electoral actuar ante ese tipo de intervenciones.

La legisladora Laura Andrea Tovar planteÃ³ que la soberanÃ­a implica que las decisiones las tomen los mexicanos sin imposiciÃ³n de otros paÃ­ses, mientras que el legislador Eric Silva vinculÃ³ el tema con la explotaciÃ³n del agua por parte de empresarios extranjeros en el estado.

legislatura elecciones politica congreso

Reciente

Funcionaria con saco rosa habla con micrÃ³fono ante asistentes durante la Feria de Empleo ColÃ³n 2026
San Juan del RÃ­o

ColÃ³n ofertÃ³ 500 vacantes con sueldos de hasta 50 mil pesos en Feria de Empleo

El municipio suma mÃ¡s de 27 mil empleos formales ante el IMSS y proyecta nuevas plantas de Safran, Schneider y Airbus.

Cono de obra con cartel
San Juan del RÃ­o

Arrancan obras de 4.2 mdp en calles del Centro y Vegas del RÃ­o

Los trabajos en las calles Rafael Ayala y Cadereyta beneficiarÃ¡n a cerca de 300 habitantes con redes hidrosanitarias y banquetas nuevas

Integrantes de la mesa directiva de pie durante los honores en una sesiÃ³n del Pleno de la Legislatura de QuerÃ©taro
Legislatura

Avalan dos horas gratis en estacionamientos de plazas sin validar boleto

La reforma prohÃ­be condicionar la gratuidad inicial a trÃ¡mites de validaciÃ³n, aunque permite cobrar una vez concluido el periodo libre.

Integrantes de la mesa directiva de pie junto a la bandera de MÃ©xico durante una sesiÃ³n del Pleno en QuerÃ©taro
Legislatura

Rechaza Legislatura exhortar por mÃ¡s polÃ­gonos de vivienda en QuerÃ©taro

El dictamen cayÃ³ con 8 votos a favor y 12 en contra, en medio de versiones encontradas sobre los proyectos de vivienda social en el estado.