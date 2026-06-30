Comerciantes del centro de San Juan del Río reportan caída en ventas por la feria

Locatarios del Jardín Independencia atribuyen la baja al cierre vial y a las estructuras que bloquean la visibilidad de sus negocios.

Boutiques de ropa con maniquíes y precios en una calle comercial del centro de San Juan del Río

Comercios de ropa exhiben sus prendas con etiquetas de precio en una calle del centro de San Juan del Río. Locatarios de la zona reportan baja en ventas durante la feria municipal.

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Pamela Carreón
Por Pamela Carreón Jun 30, 2026
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San Juan del Río, 30 de junio de 2026.- Locatarios del Jardín Independencia, en el centro de San Juan del Río, señalaron que la feria del municipio influye en una disminución de sus ventas por el cierre de vialidades, la instalación de estructuras y los vehículos que bloquean la visibilidad de sus negocios.

Una comerciante explicó en entrevista que cada año las afectaciones se repiten, ya que el cierre de calles limita el acceso de vehículos particulares y reduce el flujo de clientes habituales durante la semana.

Mencionó que negocios de distintos giros —comida, artículos religiosos, ropa y bebidas— han registrado una baja en sus ingresos.

"Mientras no haya eventos, no hay venta", comentó. Recalcó que solo durante algunos espectáculos hay movimiento de personas, pero fuera de esos horarios el jardín permanece vacío y la actividad comercial disminuye.

Los locatarios señalaron que la instalación de equipo para la feria, como escenarios, plantas de luz y cajas de tráileres, obstruye la vista de los locales. Según la entrevistada, en ocasiones los vehículos se colocan justo frente a los negocios y permanecen ahí durante varias horas, lo que afecta la visibilidad para clientes no habituales.

En ediciones anteriores, indicaron, los comerciantes firmaron y presentaron un oficio ante autoridades municipales para expresar sus inconformidades y solicitar soluciones. De acuerdo con su versión, no obtuvieron respuesta ni cambios en la organización del evento.

Los entrevistados rechazaron la percepción de que la feria beneficia económicamente a los comercios de la zona. Consideran que ocurre lo contrario, ya que los asistentes acuden únicamente a los eventos y se retiran sin consumir en los negocios.

Los comerciantes plantearon que en próximas ediciones se consideren sus necesidades y se implementen medidas para reducir las afectaciones al comercio local del primer cuadro de la ciudad. La Feria San Juan del Río 2026 concluye este 30 de junio, tras desarrollarse del 18 al 30 del mes.

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