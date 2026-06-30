Querétaro, 30 de junio de 2026.- El empleo formal en Querétaro tuvo un retroceso en abril de 2026, luego de tres meses consecutivos de crecimiento, según el reporte más reciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La entidad perdió 2,497 puestos de trabajo registrados, al pasar de 726,766 plazas en marzo a 724,269 en abril, una cifra similar a la registrada en noviembre de 2025.

Pese a este freno, el mercado laboral queretano mantiene indicadores favorables en otros frentes. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI ubicó la tasa de desocupación de la entidad en 2.2% durante el primer trimestre de 2026, una de las más bajas del país, con una participación laboral de 61% de la población económicamente activa.

Sin embargo, la informalidad laboral se mantuvo en 39% de la población ocupada durante el mismo periodo, equivalente a 470 mil personas sin acceso a prestaciones de ley, de acuerdo con el INEGI.

La cifra representó una reducción de 9 mil personas respecto al primer trimestre de 2025, pero el problema estructural persiste.

El IMSS también reportó una brecha salarial de género en la entidad: el sueldo promedio diario de los hombres fue de 764 pesos, mientras que el de las mujeres se ubicó en 653 pesos durante abril. El salario promedio general en Querétaro fue de 718 pesos diarios.

El comportamiento del empleo formal es relevante para municipios industriales como San Juan del Río, que concentra parques industriales y empresas manufactureras y que, de acuerdo con cifras del IMSS, sumaba más de 68 mil trabajadores registrados hasta marzo de 2026.

La oferta laboral local se ha reforzado en los últimos meses con eventos como la Expo Empleo 2026, que ofreció más de 850 vacantes, y la jornada de empleo realizada en la zona oriente del municipio.

El retroceso de abril rompió una racha de tres meses consecutivos de crecimiento, en los que Querétaro pasó de 712,116 puestos en diciembre de 2025 a 726,766 en marzo de 2026, de acuerdo con el registro histórico del IMSS.