Municipio pinta 8 reductores y rehabilita cancha en Soledad del RÃ­o

La DirecciÃ³n de Obra Institucional pintÃ³ ocho reductores; Desarrollo Social rehabilitÃ³ la cancha deportiva y varias dependencias sumaron cerca de 40 servicios a vecinos.

Roberto Cabrera Valencia conversa con liderazgos de Soledad del RÃ­o ante banner del programa comunitario

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del RÃ­o, participa en la reuniÃ³n con liderazgos de Soledad del RÃ­o durante la ediciÃ³n 38 del programa comunitario.

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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 29, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del RÃ­o, 29 de junio de 2026.- El municipio de San Juan del RÃ­o pintÃ³ ocho reductores de velocidad, rehabilitÃ³ una cancha deportiva y brindÃ³ cerca de 40 atenciones ciudadanas en la comunidad de Soledad del RÃ­o, durante la ediciÃ³n 38 del programa "Lunes en Soledad del RÃ­o".

Trabajadores municipales pintan reductor de velocidad amarillo en calle de Soledad del R\u00edo Trabajadores de la DirecciÃ³n de Obra Institucional aplican pintura en uno de los ocho reductores de velocidad intervenidos en Soledad del RÃ­o. rotativo.com.mx

La DirecciÃ³n de Obra Institucional ejecutÃ³ el pintado de los reductores, mientras la SecretarÃ­a de Desarrollo Social rehabilitÃ³ la cancha e instrumentÃ³ registros para que vecinos accedan a productos a bajo costo.

Trabajador municipal con vara pinta aro de cancha de basquetbol en Soledad del R\u00edo Personal del municipio rehabilita el aro de la cancha deportiva de Soledad del RÃ­o como parte de las acciones de la jornada comunitaria. rotativo.com.mx

En las mesas de servicio participaron el DIF Municipal, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y las SecretarÃ­as de La Mujer, Finanzas, Servicios PÃºblicos, Desarrollo Agropecuario y Seguridad PÃºblica, ademÃ¡s de la CoordinaciÃ³n de Desarrollo EconÃ³mico y una campaÃ±a de salud visual.

Funcionarios municipales y vecinos de Soledad del R\u00edo posan frente a construcci\u00f3n con cerros al fondo Funcionarios municipales y habitantes de Soledad del RÃ­o al tÃ©rmino de la jornada de la ediciÃ³n 38 del programa comunitario. rotativo.com.mx

La DirecciÃ³n de Medio Ambiente y EcologÃ­a distribuyÃ³ ropa y Ã¡rboles entre habitantes de la localidad.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezÃ³ una reuniÃ³n con liderazgos de la comunidad como parte del esquema del programa, que combina obra menor, atenciÃ³n directa y vinculaciÃ³n comunitaria en las localidades del municipio.

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