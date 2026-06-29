San Juan del RÃo, 29 de junio de 2026.- El municipio de San Juan del RÃo pintÃ³ ocho reductores de velocidad, rehabilitÃ³ una cancha deportiva y brindÃ³ cerca de 40 atenciones ciudadanas en la comunidad de Soledad del RÃo, durante la ediciÃ³n 38 del programa "Lunes en Soledad del RÃo".
Trabajadores de la DirecciÃ³n de Obra Institucional aplican pintura en uno de los ocho reductores de velocidad intervenidos en Soledad del RÃo. rotativo.com.mx
La DirecciÃ³n de Obra Institucional ejecutÃ³ el pintado de los reductores, mientras la SecretarÃa de Desarrollo Social rehabilitÃ³ la cancha e instrumentÃ³ registros para que vecinos accedan a productos a bajo costo.
Personal del municipio rehabilita el aro de la cancha deportiva de Soledad del RÃo como parte de las acciones de la jornada comunitaria. rotativo.com.mx
En las mesas de servicio participaron el DIF Municipal, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y las SecretarÃas de La Mujer, Finanzas, Servicios PÃºblicos, Desarrollo Agropecuario y Seguridad PÃºblica, ademÃ¡s de la CoordinaciÃ³n de Desarrollo EconÃ³mico y una campaÃ±a de salud visual.
Funcionarios municipales y habitantes de Soledad del RÃo al tÃ©rmino de la jornada de la ediciÃ³n 38 del programa comunitario. rotativo.com.mx
La DirecciÃ³n de Medio Ambiente y EcologÃa distribuyÃ³ ropa y Ã¡rboles entre habitantes de la localidad.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezÃ³ una reuniÃ³n con liderazgos de la comunidad como parte del esquema del programa, que combina obra menor, atenciÃ³n directa y vinculaciÃ³n comunitaria en las localidades del municipio.