Polotitlán, 30 de junio de 2026.- Familiares de Alexander Agustín piden el apoyo de la ciudadanía para localizarlo; el joven no ha regresado a su domicilio desde el 29 de junio.

Alexander es originario de la comunidad de La Purísima, perteneciente al municipio de Polotitlán.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición. Aun así, la familia hizo un llamado a la población para compartir esta información y reportar cualquier dato que pueda contribuir a su localización.

Para brindar información sobre su posible paradero, los familiares pusieron a disposición el número telefónico 443 960 7783.

Se solicita a la comunidad difundir esta información de manera responsable y comunicarse con la familia o con las autoridades competentes si cuentan con datos que ayuden a encontrar a Alexander Agustín.