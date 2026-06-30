Familia solicita apoyo para localizar a Alexander Agustín, desaparecido en Polotitlán

Originario de la comunidad de La Purísima, el joven no ha regresado a su domicilio desde el 29 de junio.

Alexander Agustín, joven desaparecido en Polotitlán, en fotografía difundida por su familia para su búsqueda.

Alexander Agustín, de la comunidad de La Purísima, en Polotitlán, no ha regresado a su domicilio desde el 29 de junio. Su familia difundió esta fotografía para solicitar apoyo en su búsqueda.

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Pamela Carreón
Por Pamela Carreón Jun 30, 2026
Pamela Carreón
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Polotitlán, 30 de junio de 2026.- Familiares de Alexander Agustín piden el apoyo de la ciudadanía para localizarlo; el joven no ha regresado a su domicilio desde el 29 de junio.

Alexander es originario de la comunidad de La Purísima, perteneciente al municipio de Polotitlán.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición. Aun así, la familia hizo un llamado a la población para compartir esta información y reportar cualquier dato que pueda contribuir a su localización.

Para brindar información sobre su posible paradero, los familiares pusieron a disposición el número telefónico 443 960 7783.

Se solicita a la comunidad difundir esta información de manera responsable y comunicarse con la familia o con las autoridades competentes si cuentan con datos que ayuden a encontrar a Alexander Agustín.

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