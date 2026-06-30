Recuperan nueve vehÃ­culos con reporte de robo vigente en QuerÃ©taro

Entre las unidades aseguradas hay cinco motocicletas, tres automÃ³viles y una camioneta con reporte en QuerÃ©taro y Guanajuato; serÃ¡n devueltas a sus propietarios.

Motoneta con caja trasera asegurada junto a una motocicleta de la PolicÃ­a Municipal en QuerÃ©taro

Una de las motocicletas con reporte de robo recuperadas por la PolicÃ­a Municipal de QuerÃ©taro. La unidad quedÃ³ a disposiciÃ³n de la autoridad competente.

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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 30, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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QuerÃ©taro, 30 de junio de 2026.- Nueve vehÃ­culos con reporte de robo vigente fueron recuperados en distintos puntos de la capital queretana entre el 22 y el 28 de junio, de acuerdo con la SecretarÃ­a de Seguridad PÃºblica Municipal de QuerÃ©taro (SSPMQ).

El conjunto recuperado se integra por cinco motocicletas, tres automÃ³viles particulares y una camioneta. Las unidades arrastraban reportes de robo registrados en los estados de QuerÃ©taro y Guanajuato.

Motocicleta negra asegurada frente a una unidad de la Polic\u00eda Municipal de Quer\u00e9taro. Otra de las motocicletas recuperadas con reporte de robo vigente. La SSPMQ la resguardÃ³ para su posterior restituciÃ³n al propietario. rotativo.com.mx

Las localizaciones derivaron de la vigilancia que la policÃ­a municipal mantiene en las siete delegaciones del municipio y de la atenciÃ³n a los reportes canalizados al Centro de AtenciÃ³n de Emergencias 9-1-1 (CAE).

Los vehÃ­culos quedaron a disposiciÃ³n de la autoridad competente para iniciar el procedimiento que corresponde. Una vez concluidos los trÃ¡mites, serÃ¡n restituidos a sus legÃ­timos propietarios.

Autom\u00f3vil sed\u00e1n oscuro asegurado en la v\u00eda p\u00fablica durante la noche en Quer\u00e9taro Uno de los tres automÃ³viles con reporte de robo recuperados por la corporaciÃ³n municipal. Fue puesto a disposiciÃ³n de la autoridad para su entrega rotativo.com.mx

La corporaciÃ³n ubicÃ³ las recuperaciones dentro de sus tareas permanentes de prevenciÃ³n y atenciÃ³n ciudadana, y seÃ±alÃ³ el 9-1-1 como la vÃ­a para reportar unidades robadas o movimientos sospechosos en la vÃ­a pÃºblica.

seguridad gobierno criminalidad movilidad

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