QuerÃ©taro, 30 de junio de 2026.- Nueve vehÃculos con reporte de robo vigente fueron recuperados en distintos puntos de la capital queretana entre el 22 y el 28 de junio, de acuerdo con la SecretarÃa de Seguridad PÃºblica Municipal de QuerÃ©taro (SSPMQ).
El conjunto recuperado se integra por cinco motocicletas, tres automÃ³viles particulares y una camioneta. Las unidades arrastraban reportes de robo registrados en los estados de QuerÃ©taro y Guanajuato.
Otra de las motocicletas recuperadas con reporte de robo vigente. La SSPMQ la resguardÃ³ para su posterior restituciÃ³n al propietario. rotativo.com.mx
Las localizaciones derivaron de la vigilancia que la policÃa municipal mantiene en las siete delegaciones del municipio y de la atenciÃ³n a los reportes canalizados al Centro de AtenciÃ³n de Emergencias 9-1-1 (CAE).
Los vehÃculos quedaron a disposiciÃ³n de la autoridad competente para iniciar el procedimiento que corresponde. Una vez concluidos los trÃ¡mites, serÃ¡n restituidos a sus legÃtimos propietarios.
Uno de los tres automÃ³viles con reporte de robo recuperados por la corporaciÃ³n municipal. Fue puesto a disposiciÃ³n de la autoridad para su entrega rotativo.com.mx
La corporaciÃ³n ubicÃ³ las recuperaciones dentro de sus tareas permanentes de prevenciÃ³n y atenciÃ³n ciudadana, y seÃ±alÃ³ el 9-1-1 como la vÃa para reportar unidades robadas o movimientos sospechosos en la vÃa pÃºblica.