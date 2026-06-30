Proponen Ley de Voluntad Anticipada para una muerte digna en QuerÃ©taro

El promovente aclarÃ³ que la propuesta no contempla eutanasia ni suicidio asistido y recordÃ³ que mÃ¡s de 15 entidades del paÃ­s ya cuentan con esta legislaciÃ³n.

Arturo Maximiliano GarcÃ­a habla ante un micrÃ³fono en la tribuna del Poder Legislativo de QuerÃ©taro

El diputado Arturo Maximiliano GarcÃ­a presenta la Iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada ante el Poder Legislativo de QuerÃ©taro.

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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 30, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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QuerÃ©taro, 30 de junio de 2026.- Las personas en situaciÃ³n terminal o que ya no puedan manifestar su voluntad podrÃ­an decidir de manera anticipada quÃ© tratamientos mÃ©dicos aceptar o rechazar, de aprobarse la Ley de Voluntad Anticipada presentada ante el Poder Legislativo de QuerÃ©taro.

La iniciativa, ingresada en la OficialÃ­a de Partes por el diputado Arturo Maximiliano GarcÃ­a, plantea que cada persona ejerza su derecho a decidir de forma libre, informada y anticipada sobre la atenciÃ³n mÃ©dica que recibirÃ¡ cuando ya no pueda comunicarse.

El legislador sostuvo que QuerÃ©taro "va tarde" en la materia y que mÃ¡s de 15 entidades del paÃ­s ya cuentan con un marco legal de este tipo, entre ellas la Ciudad de MÃ©xico.

QuÃ© permitirÃ­a la voluntad anticipada

"Â¿QuÃ© permite la voluntad anticipada?, pues rechazar tratamientos desproporcionados, fÃºtiles, evitar la obstinaciÃ³n terapÃ©utica, el alargar justamente de alguna forma 'la vida', entre comillas, de las personas que estÃ©n en estas circunstancias.

AsÃ­ como el poder recibir los cuidados paliativos, garantizar una muerte digna y designar representantes que hagan valer la decisiÃ³n del paciente", detallÃ³.

GarcÃ­a precisÃ³ que la propuesta "no implica eutanasia, ni suicidio asistido", y explicÃ³ que se sustenta en derechos reconocidos por la Suprema Corte, como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la autonomÃ­a de la voluntad y el consentimiento informado.

El diputado comparÃ³ el rezago local con entidades como Aguascalientes y Guanajuato, que legislaron al respecto hace alrededor de 15 aÃ±os.

SeÃ±alÃ³ que el crecimiento demogrÃ¡fico y el envejecimiento progresivo de la poblaciÃ³n hacen necesaria una legislaciÃ³n especÃ­fica que armonice el marco jurÃ­dico con esos principios constitucionales.

Tres argumentos centrales

Entre los fundamentos de la iniciativa, el promovente destacÃ³ la protecciÃ³n a la dignidad humana, al permitir que la persona siga ejerciendo su libertad incluso cuando ya no pueda comunicarse, de modo que la decisiÃ³n la tome el paciente y no terceros.

En segundo lugar, planteÃ³ que la ley evitarÃ­a conflictos familiares en hospitales, donde â€”dijoâ€” es frecuente que algunos parientes quieran continuar los tratamientos y otros suspenderlos mientras el enfermo ya no puede manifestarse.

Con ello, agregÃ³, se genera certeza jurÃ­dica y se reducen las controversias y el desgaste familiar.

Como tercer punto, expuso que la medida darÃ­a seguridad al personal mÃ©dico ante la incertidumbre jurÃ­dica de continuar o no con un tratamiento.

"Entonces la voluntad anticipada va a proteger a la familia, pero tambiÃ©n en algunas circunstancias al mÃ©dico e incluso hasta a los propios hospitales", apuntÃ³.

Cuidados paliativos al final de la vida

GarcÃ­a aÃ±adiÃ³ que la iniciativa busca fortalecer los cuidados paliativos y retomÃ³ la postura de la OrganizaciÃ³n Mundial de la Salud sobre la atenciÃ³n al final de la vida.

"La OrganizaciÃ³n Mundial de la Salud (OMS) ha insistido en la atenciÃ³n al final de la vida, que debe centrarse primero en el control del dolor, el acompaÃ±amiento psicolÃ³gico y el acompaÃ±amiento familiar, que es algo que contiene tambiÃ©n esta ley", concluyÃ³.

La propuesta deberÃ¡ seguir el proceso legislativo en el Congreso del estado antes de una eventual discusiÃ³n y votaciÃ³n en el pleno.

legislatura congreso leyes

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