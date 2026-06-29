TEEQ entrega al Congreso de Querétaro iniciativa de reforma electoral

Los magistrados del TEEQ —dos de ellos designados en 2025 tras cuatro años de vacantes— entregaron a la LXI Legislatura una propuesta de reforma a la Constitución y leyes electorales del estado.

Sinuhé Piedragil Ortiz recibe de magistrados del TEEQ la iniciativa de reforma electoral en la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro

Sinuhé Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva, recibe la iniciativa de reforma del TEEQ en la LXI Legislatura de Querétaro. La propuesta plantea cambios a la Constitución estatal y a las leyes electorales del estado.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 29 de junio de 2026.- El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) presentó este lunes a la LXI Legislatura una iniciativa de reforma que alcanza tres instrumentos jurídicos: la Constitución Política del Estado, la Ley Electoral y la Ley Orgánica del propio tribunal.

El documento fue entregado por los tres magistrados en funciones: Daniel Estrada García, presidente del TEEQ; Josetty Irais Serrano García; y Ricardo Gutiérrez Rodríguez.

Los dos primeros fueron designados por el Senado de la República en abril de 2025 para cubrir magistraturas que habían permanecido vacantes desde 2021; el tercero ya integraba el pleno del tribunal.

El tribunal hace llegar la propuesta a una LXI Legislatura con varios asuntos electorales en su agenda de cara al ciclo de 2027.

Sinuhé Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva, recibió el documento. "Hoy oficializaron esta propuesta de iniciativas, en la cual vamos a estar trabajando, sobre todo, lo que conlleva a la Ley Electoral y recibimos con mucho beneplácito esta propuesta", expresó el legislador.

politica teeq congreso

Reciente

Agente de la Policía Municipal de Querétaro traslada a una mujer detenida junto a una patrulla en la zona centro.
Querétaro

Cae mujer con cizallas en la zona centro de Querétaro; intentaba abrir un auto

Una ciudadana alertó a policías municipales que patrullaban la calle Invierno; la mujer intentó alejarse en bicicleta antes de ser alcanzada y revisada.

Roberto Cabrera Valencia conversa con liderazgos de Soledad del Río ante banner del programa comunitario
San Juan del Río

Municipio pinta 8 reductores y rehabilita cancha en Soledad del Río

La Dirección de Obra Institucional pintó ocho reductores; Desarrollo Social rehabilitó la cancha deportiva y varias dependencias sumaron cerca de 40 servicios a vecinos.

Promotoras y promotores de salud participan en una jornada de capacitación en el Centro de Salud Lomas de Casa Blanca, en Querétaro.
Querétaro

Capacitan a promotores de salud de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 en Querétaro

Personal de Promoción de la Salud recibió formación en Comités Locales, etiquetado de alimentos, maltrato infantil y prevención de adicciones en el Centro de Salud Lomas de Casa Blanca.

Trabajador del Plan Orden coloca una cubeta en la batea de una camioneta de Movilidad Querétaro
Querétaro

Retira Movilidad 2 mil 155 objetos que invaden las calles de Querétaro

El Centro Histórico encabeza los retiros con 769 objetos; solo 91 de los 2 mil 155 son recuperables y se entregan al Juzgado Cívico.