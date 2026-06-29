Querétaro, 29 de junio de 2026.- El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) presentó este lunes a la LXI Legislatura una iniciativa de reforma que alcanza tres instrumentos jurídicos: la Constitución Política del Estado, la Ley Electoral y la Ley Orgánica del propio tribunal.
El documento fue entregado por los tres magistrados en funciones: Daniel Estrada García, presidente del TEEQ; Josetty Irais Serrano García; y Ricardo Gutiérrez Rodríguez.
Los dos primeros fueron designados por el Senado de la República en abril de 2025 para cubrir magistraturas que habían permanecido vacantes desde 2021; el tercero ya integraba el pleno del tribunal.
El tribunal hace llegar la propuesta a una LXI Legislatura con varios asuntos electorales en su agenda de cara al ciclo de 2027.
Sinuhé Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva, recibió el documento. "Hoy oficializaron esta propuesta de iniciativas, en la cual vamos a estar trabajando, sobre todo, lo que conlleva a la Ley Electoral y recibimos con mucho beneplácito esta propuesta", expresó el legislador.