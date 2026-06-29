Capacitan a promotores de salud de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 en Querétaro

Personal de Promoción de la Salud recibió formación en Comités Locales, etiquetado de alimentos, maltrato infantil y prevención de adicciones en el Centro de Salud Lomas de Casa Blanca.

Promotoras y promotores de salud participan en una jornada de capacitación en el Centro de Salud Lomas de Casa Blanca, en Querétaro.

La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro capacitó a personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 en fortalecimiento de los Comités Locales de Salud, etiquetado frontal de alimentos, prevención del maltrato infantil y estrategias contra las adicciones.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de junio de 2026.- Promotoras y promotores de salud adscritos a unidades médicas de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 participaron en una jornada de capacitación organizada por la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESA) en el Centro de Salud Lomas de Casa Blanca.

La jornada abordó cuatro ejes: fortalecimiento de los Comités Locales de Salud, etiquetado frontal de alimentos, prevención del maltrato infantil y estrategias contra las adicciones.

Los Comités Locales de Salud fueron presentados como mecanismo central para ampliar la cobertura preventiva mediante la organización comunitaria. El personal recibió herramientas para promover su integración y operación en cada unidad médica.

En el marco de la Estrategia Municipios Promotores de la Salud, la capacitación incluyó orientación sobre la lectura e interpretación de los sellos de advertencia en productos alimentarios, con el propósito de impulsar hábitos de alimentación correcta en la población.

El tema de maltrato infantil se abordó desde el enfoque del primer nivel de atención, con énfasis en la detección y la orientación a familias.

En materia de adicciones, el personal trabajó estrategias dirigidas a escuelas, centros de trabajo y comunidades para reducir factores de riesgo y fomentar entornos saludables.

La coordinación de la jornada estuvo a cargo de Dolores Moreno Vargas, coordinadora de Promoción de la Salud de la Jurisdicción Sanitaria No. 1.

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