Querétaro, 29 de junio de 2026.- Promotoras y promotores de salud adscritos a unidades médicas de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 participaron en una jornada de capacitación organizada por la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESA) en el Centro de Salud Lomas de Casa Blanca.
La jornada abordó cuatro ejes: fortalecimiento de los Comités Locales de Salud, etiquetado frontal de alimentos, prevención del maltrato infantil y estrategias contra las adicciones.
Los Comités Locales de Salud fueron presentados como mecanismo central para ampliar la cobertura preventiva mediante la organización comunitaria. El personal recibió herramientas para promover su integración y operación en cada unidad médica.
En el marco de la Estrategia Municipios Promotores de la Salud, la capacitación incluyó orientación sobre la lectura e interpretación de los sellos de advertencia en productos alimentarios, con el propósito de impulsar hábitos de alimentación correcta en la población.
El tema de maltrato infantil se abordó desde el enfoque del primer nivel de atención, con énfasis en la detección y la orientación a familias.
En materia de adicciones, el personal trabajó estrategias dirigidas a escuelas, centros de trabajo y comunidades para reducir factores de riesgo y fomentar entornos saludables.
La coordinación de la jornada estuvo a cargo de Dolores Moreno Vargas, coordinadora de Promoción de la Salud de la Jurisdicción Sanitaria No. 1.