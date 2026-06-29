100 adultos acreditan bachillerato en Cadereyta; suman 4,593 en programa Contigo

Cadereyta, 29 de junio de 2026.— Cien adultos recibieron su certificado de bachillerato en el COBAQ Plantel No. 5 de Cadereyta este lunes, en la cuarta edición del programa estatal Contigo, Nadie se Quede Atrás, que acumula 4,593 beneficiados desde su arranque.
Cada participante completó 160 horas de formación académica y aprobó un examen de acreditación con hasta tres oportunidades; el certificado que reciben tiene validez oficial ante la Dirección General de Bachillerato, según la Secretaría de Educación del estado.
Cien adultos reciben su certificado de bachillerato en el COBAQ Plantel No. 5 de Cadereyta, Querétaro. Es la cuarta edición del programa estatal Contigo, Nadie se Quede Atrás. rotativo.com.mx
Concluir el bachillerato puede significar un incremento de entre 25 y 30 % en los ingresos respecto a quienes no lo terminan, de acuerdo con datos del INEGI citados por la secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón.
Querétaro ocupa el segundo lugar nacional en grado de escolaridad y el segundo en reducción del rezago educativo, posiciones que la dependencia atribuye en parte a esta estrategia de regularización para personas mayores de 18 años que interrumpieron sus estudios.
El gobernador Mauricio Kuri González presidió la ceremonia e instó a los graduados a continuar hacia el nivel universitario.