100 adultos acreditan bachillerato en Cadereyta; suman 4,593 en programa Contigo

Ceremonia de graduación del programa Contigo, Nadie se Quede Atrás en el COBAQ Plantel No. 5 de Cadereyta, Querétaro, junio de 2026.

Mauricio Kuri González habla ante los graduados en el COBAQ de Cadereyta, Querétaro. El programa acumula 4,593 adultos beneficiados con certificado de bachillerato

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Cadereyta, 29 de junio de 2026.— Cien adultos recibieron su certificado de bachillerato en el COBAQ Plantel No. 5 de Cadereyta este lunes, en la cuarta edición del programa estatal Contigo, Nadie se Quede Atrás, que acumula 4,593 beneficiados desde su arranque.

Cada participante completó 160 horas de formación académica y aprobó un examen de acreditación con hasta tres oportunidades; el certificado que reciben tiene validez oficial ante la Dirección General de Bachillerato, según la Secretaría de Educación del estado.

Ceremonia de graduaci\u00f3n del programa Contigo, Nadie se Quede Atr\u00e1s en el COBAQ Plantel No. 5 de Cadereyta, Quer\u00e9taro, junio de 2026. Cien adultos reciben su certificado de bachillerato en el COBAQ Plantel No. 5 de Cadereyta, Querétaro. Es la cuarta edición del programa estatal Contigo, Nadie se Quede Atrás. rotativo.com.mx

Concluir el bachillerato puede significar un incremento de entre 25 y 30 % en los ingresos respecto a quienes no lo terminan, de acuerdo con datos del INEGI citados por la secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón.

Querétaro ocupa el segundo lugar nacional en grado de escolaridad y el segundo en reducción del rezago educativo, posiciones que la dependencia atribuye en parte a esta estrategia de regularización para personas mayores de 18 años que interrumpieron sus estudios.

El gobernador Mauricio Kuri González presidió la ceremonia e instó a los graduados a continuar hacia el nivel universitario.

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