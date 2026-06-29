Arquitecto de San Juan del Río trabaja en rescate entre escombros en La Guaira, Venezuela

Rescatistas con equipo de búsqueda trabajan entre los escombros de edificios colapsados en La Guaira, Venezuela.

Equipos de rescate trabajan entre los escombros de edificios colapsados en La Guaira, Venezuela, tras los sismos del 24 de junio de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del río, 29 Junio 2026.- Un arquitecto especialista en estructuras oriundo de San Juan del Río opera esta semana entre los escombros de La Guaira, Venezuela, integrado a la brigada de rescate que la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum tras el doble sismo que devastó el norte del país sudamericano.

Daniel Velázquez, titular del despacho Daniel Velázquez Arquitectos, reportó su presencia en la zona a través de sus redes sociales y es el único profesionista queretano confirmado en esa misión.

Dos movimientos telúricos sacudieron Venezuela el 24 de junio de 2026: el primero de magnitud 7.2 y el segundo de 7.5, con apenas 39 segundos de diferencia y epicentro en el norte del país.

El estado de La Guaira fue el más golpeado: más de 100 edificios colapsaron y miles de familias quedaron sin vivienda en la ciudad portuaria y sus alrededores.

Decenas de personas y rescatistas remueven escombros de un edificio colapsado en La Guaira. Vecinos, autoridades y equipos de rescate remueven escombros en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos del 24 de junio en Venezuela. rotativo.com.mx

El saldo más reciente reporta mil 450 muertos, al menos 3 mil 150 heridos y 774 edificios afectados o colapsados, 189 de ellos con daño total.

La presidenta Sheinbaum anunció el envío de 250 militares, cinco perros rescatistas y cuatro aeronaves para apoyar al pueblo venezolano.

El contingente inicial, conformado por elementos de la Sedena y personal de sanidad, partió el 25 de junio. Velázquez se sumó a esa misión con experiencia en evaluación y remoción de estructuras comprometidas, según informó en sus redes sociales.

Las brigadas de México, Suiza, Estados Unidos, Italia, Colombia, El Salvador y Chile operaban en territorio venezolano desde el viernes 26 de junio. Al cierre de esta nota, Daniel Velázquez permanecía en La Guaira participando en las labores de rescate.

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