Vinculan a proceso a Alberto "N" por robo a negocio en colonia SatÃ©lite

El imputado rompiÃ³ un cristal frontal para ingresar al establecimiento el 3 de mayo; cÃ¡maras de videovigilancia permitieron su identificaciÃ³n y la obtenciÃ³n de una orden de aprehensiÃ³n.

FotografÃ­a oficial de la FiscalÃ­a General del Estado de QuerÃ©taro con leyenda

La FiscalÃ­a General del Estado de QuerÃ©taro informÃ³ la vinculaciÃ³n a proceso de Alberto "N" por robo a lugar cerrado en la colonia SatÃ©lite. El imputado se presume inocente conforme al artÃ­culo 113 del CNPP.

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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 29, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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QuerÃ©taro, 29 de junio de 2026.- Un juez de control dictÃ³ auto de vinculaciÃ³n a proceso contra Alberto "N" por el delito de robo a lugar cerrado y le impuso prisiÃ³n preventiva justificada como medida cautelar, luego de que la FiscalÃ­a General del Estado de QuerÃ©taro acreditara su probable participaciÃ³n en el robo a un establecimiento comercial ubicado en la colonia SatÃ©lite.

De acuerdo con la investigaciÃ³n, el tres de mayo de 2026 el imputado rompiÃ³ uno de los cristales frontales del inmueble y desplazÃ³ un estante de productos para acceder al interior. Ya adentro, se dirigiÃ³ al Ã¡rea de cajas, tomÃ³ diversa mercancÃ­a, la colocÃ³ en una bolsa y abandonÃ³ el lugar.

La FiscalÃ­a recabÃ³ y analizÃ³ imÃ¡genes de videovigilancia que permitieron establecer la probable participaciÃ³n de Alberto "N" en los hechos. A partir de esas diligencias, la PolicÃ­a de InvestigaciÃ³n del Delito logrÃ³ su plena individualizaciÃ³n, lo que abriÃ³ la vÃ­a para solicitar y obtener una orden de aprehensiÃ³n en su contra.

En la audiencia inicial, la autoridad judicial dictÃ³ el auto de vinculaciÃ³n a proceso y estableciÃ³ un plazo de dos meses para la investigaciÃ³n complementaria, etapa en la que la FiscalÃ­a deberÃ¡ integrar los elementos necesarios antes de definir si formula acusaciÃ³n. El mismo caso se suma a una serie de vinculaciones por robo a comercio que la dependencia ha obtenido recientemente en la capital del estado.

Alberto "N" se presume inocente en tanto la autoridad judicial no declare su responsabilidad mediante sentencia firme, conforme al artÃ­culo 113 del CÃ³digo Nacional de Procedimientos Penales.

seguridad sucesos criminalidad

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