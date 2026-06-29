QuerÃ©taro, 29 de junio de 2026.- Un juez de control dictÃ³ auto de vinculaciÃ³n a proceso contra Alberto "N" por el delito de robo a lugar cerrado y le impuso prisiÃ³n preventiva justificada como medida cautelar, luego de que la FiscalÃa General del Estado de QuerÃ©taro acreditara su probable participaciÃ³n en el robo a un establecimiento comercial ubicado en la colonia SatÃ©lite.
De acuerdo con la investigaciÃ³n, el tres de mayo de 2026 el imputado rompiÃ³ uno de los cristales frontales del inmueble y desplazÃ³ un estante de productos para acceder al interior. Ya adentro, se dirigiÃ³ al Ã¡rea de cajas, tomÃ³ diversa mercancÃa, la colocÃ³ en una bolsa y abandonÃ³ el lugar.
La FiscalÃa recabÃ³ y analizÃ³ imÃ¡genes de videovigilancia que permitieron establecer la probable participaciÃ³n de Alberto "N" en los hechos. A partir de esas diligencias, la PolicÃa de InvestigaciÃ³n del Delito logrÃ³ su plena individualizaciÃ³n, lo que abriÃ³ la vÃa para solicitar y obtener una orden de aprehensiÃ³n en su contra.
En la audiencia inicial, la autoridad judicial dictÃ³ el auto de vinculaciÃ³n a proceso y estableciÃ³ un plazo de dos meses para la investigaciÃ³n complementaria, etapa en la que la FiscalÃa deberÃ¡ integrar los elementos necesarios antes de definir si formula acusaciÃ³n. El mismo caso se suma a una serie de vinculaciones por robo a comercio que la dependencia ha obtenido recientemente en la capital del estado.
Alberto "N" se presume inocente en tanto la autoridad judicial no declare su responsabilidad mediante sentencia firme, conforme al artÃculo 113 del CÃ³digo Nacional de Procedimientos Penales.