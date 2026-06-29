Balacearon el autobÃºs de Memo Garza en la autopista Puebla-Orizaba; dos integrantes de su equipo resultaron heridos

Puebla, Puebla, MÃ©xico, 28 de junio de 2026.â€” Interceptaron el autobÃºs del equipo de Memo Garza en la autopista Puebla-Orizaba y le dispararon al menos diez veces; dos integrantes de la agrupaciÃ³n resultaron heridos en el ataque registrado durante la madrugada de este domingo a la altura del puente de Xonacatepec, en la capital poblana.

La agresiÃ³n ocurriÃ³ minutos despuÃ©s de que la banda concluyera una presentaciÃ³n en la Feria de San Pablo del Monte, Tlaxcala, cuando se dirigÃ­an a Jiquipilas, Chiapas, donde tenÃ­an programado otro concierto.

A la altura del puente de Xonacatepec, una camioneta se emparejÃ³ con el autobÃºs y los ocupantes abrieron fuego sin mediar advertencia; los disparos alcanzaron el parabrisas y la lateral del lado del conductor. Memo Garza viajaba en un vehÃ­culo separado y se reporta ileso.

El conductor mantuvo el control de la unidad y avanzÃ³ hasta detenerse en un punto seguro cerca de una gasolinera sobre la autopista, donde pidiÃ³ auxilio a elementos policiales que realizaban recorridos de vigilancia.

Luis Alberto Mota Luna, segundo vocalista de la agrupaciÃ³n, fue alcanzado por un proyectil en el antebrazo; su estado de salud es estable. El conductor Juan Carlos Chairez, de 45 aÃ±os, tambiÃ©n resultÃ³ lesionado y fue trasladado al Hospital de TraumatologÃ­a y Ortopedia Rafael Moreno Valle de Puebla.

Elementos de la Guardia Nacional y la PolicÃ­a Estatal acordonaron la zona y aseguraron el autobÃºs, que presentaba mÃºltiples impactos de bala.

La FiscalÃ­a General del Estado de Puebla abriÃ³ una carpeta de investigaciÃ³n para determinar el mÃ³vil del ataque; hasta el cierre de esta nota no se habÃ­a confirmado si se tratÃ³ de un intento de asalto o una agresiÃ³n directa, y no se reportaron detenidos.