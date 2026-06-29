Balacearon el autobÃºs de Memo Garza en la autopista Puebla-Orizaba; dos integrantes de su equipo resultaron heridos

AutobÃºs con impactos de bala resguardado por la Guardia Nacional en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Xonacatepec, Puebla, el 28 de junio de 2026.

El autobÃºs del equipo de Memo Garza permanece resguardado sobre la autopista Puebla-Orizaba, en Xonacatepec, Puebla. La FiscalÃ­a estatal investiga el ataque registrado el 28 de junio de 2026.

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Mariana Torres GarcÃ­a
Por Mariana Torres GarcÃ­a Jun 28, 2026
Mariana Torres GarcÃ­a

Joven periodista mexicana de 25 aÃ±os que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la informaciÃ³n de manera clara y directa para el pÃºblico digital.
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Puebla, Puebla, MÃ©xico, 28 de junio de 2026.â€” Interceptaron el autobÃºs del equipo de Memo Garza en la autopista Puebla-Orizaba y le dispararon al menos diez veces; dos integrantes de la agrupaciÃ³n resultaron heridos en el ataque registrado durante la madrugada de este domingo a la altura del puente de Xonacatepec, en la capital poblana.

La agresiÃ³n ocurriÃ³ minutos despuÃ©s de que la banda concluyera una presentaciÃ³n en la Feria de San Pablo del Monte, Tlaxcala, cuando se dirigÃ­an a Jiquipilas, Chiapas, donde tenÃ­an programado otro concierto.

A la altura del puente de Xonacatepec, una camioneta se emparejÃ³ con el autobÃºs y los ocupantes abrieron fuego sin mediar advertencia; los disparos alcanzaron el parabrisas y la lateral del lado del conductor. Memo Garza viajaba en un vehÃ­culo separado y se reporta ileso.

El conductor mantuvo el control de la unidad y avanzÃ³ hasta detenerse en un punto seguro cerca de una gasolinera sobre la autopista, donde pidiÃ³ auxilio a elementos policiales que realizaban recorridos de vigilancia.

Luis Alberto Mota Luna, segundo vocalista de la agrupaciÃ³n, fue alcanzado por un proyectil en el antebrazo; su estado de salud es estable. El conductor Juan Carlos Chairez, de 45 aÃ±os, tambiÃ©n resultÃ³ lesionado y fue trasladado al Hospital de TraumatologÃ­a y Ortopedia Rafael Moreno Valle de Puebla.

Elementos de la Guardia Nacional y la PolicÃ­a Estatal acordonaron la zona y aseguraron el autobÃºs, que presentaba mÃºltiples impactos de bala.

La FiscalÃ­a General del Estado de Puebla abriÃ³ una carpeta de investigaciÃ³n para determinar el mÃ³vil del ataque; hasta el cierre de esta nota no se habÃ­a confirmado si se tratÃ³ de un intento de asalto o una agresiÃ³n directa, y no se reportaron detenidos.

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