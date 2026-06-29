Chocan tres vehículos en la carretera estatal 210, frente a Sendas Residencial, en El Marqués

Tres vehículos chocaron en la carretera 210, Sendas Residencial, El Marqués; siete lesionados leves. Protección Civil controló un derrame en el lugar.

Unidades de Protección Civil atienden choque de tres vehículos en carretera estatal 210, frente a Sendas Residencial, El Marqués.

La corporación valoró a siete lesionados leves y contuvo un derrame en el lugar el 29 de junio de 2026.

Foto: Protección Civil El Marqués.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 29 de junio de 2026.— Tres vehículos colisionaron en la carretera estatal 210, a la altura de Sendas Residencial, en El Marqués; siete personas sufrieron lesiones menores y Protección Civil controló un derrame generado en el punto del impacto.

El choque ocurrió sobre el tramo de la carretera estatal 210 frente al desarrollo Sendas Residencial, de acuerdo con el reporte de Protección Civil El Marqués.

Unidades de Protecci\u00f3n Civil atienden choque de tres veh\u00edculos en carretera estatal 210, frente a Sendas Residencial, El Marqu\u00e9s. Protección Civil El Marqués atiende el choque registrado en la carretera estatal 210, a la altura de Sendas Residencial. La corporación valoró a siete lesionados leves y contuvo un derrame en el lugar el 29 de junio de 2026. Foto: Protección Civil El Marqués.

Tres unidades quedaron comprometidas en la colisión sobre esa vialidad del municipio de El Marqués, Querétaro.

La sección Médica Prehospitalaria de la corporación valoró en el lugar a las siete personas involucradas. Todas presentaron afectaciones menores; ninguna requirió traslado de urgencia a un centro hospitalario.

Unidades de Protecci\u00f3n Civil atienden choque de tres veh\u00edculos en carretera estatal 210, frente a Sendas Residencial, El Marqu\u00e9s. Protección Civil El Marqués atiende el choque registrado en la carretera estatal 210, a la altura de Sendas Residencial. La corporación valoró a siete lesionados leves y contuvo un derrame en el lugar el 29 de junio de 2026. Foto: Protección Civil El Marqués.

Además intervino para controlar el derrame producido tras el impacto, con lo que redujo los riesgos de contaminación e incendio sobre la carretera.

La corporación pidió a los conductores reducir la velocidad en el tramo y respetar los límites establecidos sobre la carretera estatal 210.

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