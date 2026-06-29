Chocan tres vehículos en la carretera estatal 210, frente a Sendas Residencial, en El Marqués

El Marqués, 29 de junio de 2026.— Tres vehículos colisionaron en la carretera estatal 210, a la altura de Sendas Residencial, en El Marqués; siete personas sufrieron lesiones menores y Protección Civil controló un derrame generado en el punto del impacto.
El choque ocurrió sobre el tramo de la carretera estatal 210 frente al desarrollo Sendas Residencial, de acuerdo con el reporte de Protección Civil El Marqués.
Protección Civil El Marqués atiende el choque registrado en la carretera estatal 210, a la altura de Sendas Residencial. La corporación valoró a siete lesionados leves y contuvo un derrame en el lugar el 29 de junio de 2026. Foto: Protección Civil El Marqués.
Tres unidades quedaron comprometidas en la colisión sobre esa vialidad del municipio de El Marqués, Querétaro.
La sección Médica Prehospitalaria de la corporación valoró en el lugar a las siete personas involucradas. Todas presentaron afectaciones menores; ninguna requirió traslado de urgencia a un centro hospitalario.
Protección Civil El Marqués atiende el choque registrado en la carretera estatal 210, a la altura de Sendas Residencial. La corporación valoró a siete lesionados leves y contuvo un derrame en el lugar el 29 de junio de 2026. Foto: Protección Civil El Marqués.
Además intervino para controlar el derrame producido tras el impacto, con lo que redujo los riesgos de contaminación e incendio sobre la carretera.
La corporación pidió a los conductores reducir la velocidad en el tramo y respetar los límites establecidos sobre la carretera estatal 210.