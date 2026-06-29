Ronquidos y asfixia nocturna pueden ser señales de apnea del sueño

El sobrepeso es el principal factor en México; el IMSS diagnostica con polisomnografía y trata con equipo de ventilación CPAP.

Paciente recostado con mascarilla de ventilación conectada a equipo de polisomnografía en la Clínica del Sueño del IMSS

Un paciente se somete a polisomnografía con equipo de presión positiva continua en la Clínica del Sueño del CMN La Raza. El estudio evalúa respiración y oxigenación durante el sueño.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 29, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 29 de junio de 2026.- Quienes roncan con intensidad o se despiertan con sensación de asfixia durante la noche pueden padecer apnea obstructiva del sueño, una condición en la que la vía aérea se obstruye parcial o totalmente mientras se duerme y que, sin atención oportuna, compromete el descanso, el rendimiento laboral y puede representar un riesgo al conducir.

El sobrepeso y la obesidad son el principal factor para desarrollar la condición en México — un problema al que el IMSS responde con atención nutricional especializada en sus unidades de primer nivel —, pues la grasa acumulada en el cuello, combinada con la pérdida del tono muscular durante el sueño, facilita el colapso de la vía aérea, explicó Zaira Romero López, jefa del Departamento de Neumología Adultos de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza.

"Esta enfermedad se caracteriza por la obstrucción parcial o completa de la vía aérea mientras se duerme, lo que provoca que el paciente se despierte varias veces en una hora por falta de aire", detalló la neumóloga.

Además del ronquido y la asfixia nocturna, la condición genera cansancio persistente durante el día, bajo rendimiento laboral y somnolencia al conducir.

Aunque los ronquidos intensos son más notorios en hombres, las mujeres también pueden desarrollar apnea obstructiva del sueño, incluso a partir de cambios hormonales.

Zaira Romero L\u00f3pez, neum\u00f3loga del IMSS, habla frente a c\u00e1mara en la Cl\u00ednica del Sue\u00f1o del CMN La Raza Zaira Romero López, jefa de Neumología de la UMAE CMN La Raza, explica los síntomas de la apnea obstructiva del sueño. Al fondo, un paciente recibe atención en la Clínica del Sueño. rotativo.com.mx

Diagnóstico

El primer paso es acudir al médico familiar, quien aplica cuestionarios para identificar la apnea y canaliza al paciente a un especialista en medicina del sueño.

En la Clínica del Sueño de la UMAE Hospital General del CMN La Raza se realiza el estudio de polisomnografía, en el que el paciente pasa la noche para evaluar su sueño, respiración y oxigenación.

Tratamiento

Cuando el caso lo requiere, se prescribe un equipo de ventilación con mascarilla nasal o nasobucal que mantiene abierta la vía aérea, evita el cese de la respiración, garantiza una oxigenación adecuada y elimina los ronquidos.

Israel, de 46 años, llegó a la Clínica del Sueño después de que su esposa notara que sus ronquidos se intensificaban y que también dejaba de respirar — ella lo grabó en video para mostrárselo —. A eso se sumó un deterioro en su rendimiento laboral y episodios de somnolencia diurna.

Tras ser referido de su Unidad de Medicina Familiar a Neumología y de ahí a la Clínica del Sueño, recibió diagnóstico y un equipo de ventilación.

"Desde el primer día que usé el dispositivo pude dormir adecuadamente y las horas habituales, amanecí despierto, sin dolor de cabeza, muy activo, reactivo y eficiente; cambió completamente mi vida no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal", describió.

La recomendación de los especialistas es no postergar la consulta: quien identifique ronquidos intensos, despertares con asfixia o cansancio persistente debe acudir a su médico familiar, que es la entrada a la atención especializada dentro del IMSS.

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