Sinergia detiene en Querétaro a buscado en Chiapas por robo con violencia agravado

La Fiscalía de Querétaro ejecutó el mandato en la colonia Centro Sur el 3 de junio; el imputado, Omar Orlando "N", investigado por robo en agravio de dos personas en Chiapas, fue entregado a esa entidad para continuar el proceso.

Imputado detenido flanqueado por agentes de AIIM Chiapas y PID Querétaro ante el fondo de Sinergia

El imputado, con rostro pixelado conforme al protocolo editorial, al momento de su presentación ante agentes de AIIM Chiapas y la Policía de Investigación del Delito de Querétaro. La leyenda institucional en la imagen reitera la presunción de inocencia conforme al CNPP.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de junio de 2026.- Una orden de aprehensión librada por una Jueza de Control del estado de Chiapas fue ejecutada el 3 de junio en la colonia Centro Sur de la capital queretana por agentes de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado, en el marco de la colaboración interestatal que opera bajo la estrategia Sinergia.

El imputado, identificado como Omar Orlando "N", es investigado por hechos relacionados con un robo cometido con violencia en agravio de dos personas en Chiapas. La autoridad requirente solicitó la cooperación institucional para su localización y aseguramiento.

Una vez corroborada la identidad del requerido y la vigencia del mandamiento judicial, los agentes ministeriales procedieron a la detención y ejecutaron los procedimientos de entrega formal.

Las autoridades de Chiapas recibieron al imputado para continuar con el proceso legal correspondiente ante el juez que emitió la orden. Un caso similar —la detención en el Aeropuerto Internacional de Querétaro de un hombre requerido en el Estado de México por robo agravado con muerte— documentó en mayo la mecánica que la Fiscalía ha sostenido con homólogos de otras entidades.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona imputada goza de la presunción de inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

seguridad criminalidad sucesos

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