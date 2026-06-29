Querétaro, 29 de junio de 2026.- Una orden de aprehensión librada por una Jueza de Control del estado de Chiapas fue ejecutada el 3 de junio en la colonia Centro Sur de la capital queretana por agentes de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado, en el marco de la colaboración interestatal que opera bajo la estrategia Sinergia.
El imputado, identificado como Omar Orlando "N", es investigado por hechos relacionados con un robo cometido con violencia en agravio de dos personas en Chiapas. La autoridad requirente solicitó la cooperación institucional para su localización y aseguramiento.
Una vez corroborada la identidad del requerido y la vigencia del mandamiento judicial, los agentes ministeriales procedieron a la detención y ejecutaron los procedimientos de entrega formal.
Las autoridades de Chiapas recibieron al imputado para continuar con el proceso legal correspondiente ante el juez que emitió la orden. Un caso similar —la detención en el Aeropuerto Internacional de Querétaro de un hombre requerido en el Estado de México por robo agravado con muerte— documentó en mayo la mecánica que la Fiscalía ha sostenido con homólogos de otras entidades.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona imputada goza de la presunción de inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.