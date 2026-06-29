Sube a más de mil 450 muertos en Venezuela; rescate entra al quinto día

Jorge Rodríguez elevó el domingo a más de 1,450 el saldo de fallecidos y a 3,150 los heridos; Delcy Rodríguez creó una comisión para evaluar viviendas y extendió la suspensión de clases una semana más.

Dos rescatistas con casco descansan sobre los escombros de un edificio colapsado mientras vecinos observan.

Rescatistas hacen una pausa entre los escombros de un edificio colapsado en Venezuela, durante las labores de búsqueda que continúan al quinto día del doble sismo.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 29, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Venezuela, 29 de junio de 2026.- Más de mil 450 personas han muerto y al menos tres mil 150 resultaron heridas por el doble terremoto que devastó el norte de Venezuela el 24 de junio, según el balance del domingo informado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a través del canal estatal Venezolana de Televisión.

La cifra más que duplica el saldo que registraba la emergencia sísmica tres días antes, y las autoridades no descartan que continúe subiendo conforme avanzan los trabajos de rescate.

Al quinto día del desastre, las labores de búsqueda continúan en edificios colapsados del estado La Guaira y de Caracas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reportó este lunes que equipos de su país, junto a rescatistas de México y Venezuela, trabajan para liberar a Aaron Levi Cantillo Vargas, de 21 años, localizado con vida en el edificio OPP 25 del sector Tanaguarena en La Guaira. Uno de los rescatistas señaló estar en comunicación constante con él.

Rodríguez informó que desde el primer sismo se han contabilizado 430 réplicas y que siete estados reportaron daños severos. En total, 774 edificios resultaron afectados —189 con daño total y 585 de manera parcial—, y al menos 12,721 personas perdieron su hogar. La ONU estima que 680,000 niños requieren asistencia humanitaria en el país.

Un peluche queda entre los escombros de un edificio derrumbado, con un edificio da\u00f1ado al fondo. Un peluche permanece entre los escombros de un edificio colapsado en Venezuela, donde continúan los trabajos de rescate tras el doble sismo del 24 de junio. rotativo.com.mx

La presidenta interina Delcy Rodríguez anunció el domingo la creación de una comisión presidencial para evaluar las condiciones de habitabilidad de las viviendas e infraestructura afectadas, y extendió por una semana más la suspensión de clases en todo el país. También instruyó la distribución de más de 16,000 bolsas de alimentos y habilitó puntos de triaje rápido donde se han resuelto más de 7,500 casos.

La respuesta internacional suma ya equipos de más de 25 países, con la ONU operando tres hospitales de campaña en La Guaira. La Corporación Andina de Fomento anunció este domingo la creación de un fondo multidonante de hasta 200 millones de dólares para apoyar la reconstrucción del país.

El gobierno de Estados Unidos suspendió durante cuatro meses sanciones económicas contra Venezuela para facilitar las operaciones de rescate, además de una asistencia de 150 millones de dólares. Los Topos mexicanos y brigadas de El Salvador, España, Argentina, Colombia, Suiza y Ecuador continúan trabajando en las zonas de mayor destrucción.

venezuela sucesos catastrofes y desastres sismo

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