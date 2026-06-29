Irrumpieron armados en su casa, la secuestraron y asesinaron en Nanchital, Veracruz; caen seis implicados

Veracruz, 29 de junio de 2026.— Un comando encapuchado y armado irrumpió en la colonia Primero de Mayo de Nanchital, derribó la puerta de su domicilio y se llevó a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez frente a su familia; 24 días después, la Secretaría de Marina confirmó su asesinato y seis personas fueron detenidas como presuntos responsables.

La madrugada del 2 de junio, un grupo de hombres encapuchados y armados forzó el ingreso al domicilio de la comunicadora en la colonia Primero de Mayo. Uno de ellos derrumbó la puerta con un mazo, golpearon y esposaron a Roxana Guzmán, y la subieron por la fuerza a un vehículo con rumbo desconocido. Su padre intentó impedirlo y también fue golpeado. La propia periodista alcanzó a grabar el ingreso con su celular hasta que los agresores le arrebataron el aparato y la grabación se cortó. Las imágenes circularon en redes sociales y se convirtieron en pieza clave de la investigación.

Desde los primeros días, la Fiscalía General del Estado de Veracruz analizó cámaras de videovigilancia, identificó el vehículo utilizado en el secuestro y trazó una posible ruta de escape hacia el municipio de Ixhuatlán del Sureste, a unos siete kilómetros de Nanchital. La FGR atrajo el caso diez días después del secuestro a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, que coordinó las labores con corporaciones estatales y federales.

El giro ocurrió el 26 de junio. Elementos de la Semar capturaron en Coatzacoalcos a José del Carmen Cadena Escayola, alias "Delta 7", identificado como uno de los presuntos autores materiales del secuestro. Fue reconocido por los tatuajes que quedaron visibles en el video grabado por la propia Roxana Guzmán durante el ataque; su familia también lo identificó ante las autoridades. Tras su detención, "Delta 7" confesó el asesinato de la comunicadora e indicó el lugar donde ocurrió.

Las corporaciones federales y estatales aseguraron el ejido Emiliano Zapata, en el municipio de Moloacán, donde peritos de la FGR realizan exámenes de ADN y antropología forense para confirmar la identidad de los restos localizados en un rancho de esa zona. La Fiscalía de Veracruz confirmó que el caso suma seis detenidos y restos humanos hallados en terrenos entre los límites de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán. La madre de la periodista, Rubicelia Ramírez Posada, señaló que hasta ese momento ninguna autoridad le había confirmado oficialmente el hallazgo.

Los seis investigados son José del Carmen "Delta 7", una mujer identificada como Karen "N" y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, a quienes la FGE ubica como presuntos implicados en el secuestro y asesinato de la comunicadora. Fueron detenidos en tres operativos distintos como resultado de trabajos de inteligencia coordinados entre la Semar y la Secretaría de Seguridad de Veracruz. Todos quedan a disposición de la FGR, que mantiene abierta la investigación para determinar el papel de cada uno y establecer si hay más responsables.

Roxana Berenice Guzmán Ramírez era directora del portal Pulso Informativo del Sureste, medio digital dedicado a la cobertura local en el sur de Veracruz. En 2017, su esposo fue ejecutado a balazos en la colonia Brunet de Nanchital, hecho que la obligó a abandonar el estado. Años después regresó y fundó su propio medio. Quienes la conocían dijeron que nunca les advirtió de ningún peligro antes del secuestro. México fue ubicado por Reporteros Sin Fronteras como el segundo país más letal para la prensa en 2025, con nueve periodistas asesinados ese año y 28 desapariciones de comunicadores.