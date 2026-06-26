Cateos en San Juan del Río dejan 7 detenidos y 8 pipas por extracción ilegal

La FGR ejecutó cateos simultáneos en Santa Cruz Nieto y en la capital queretana tras una denuncia ciudadana; aseguró ocho pipas y detuvo a siete personas.

Militares del Ejército Mexicano y personal de Conagua resguardan la entrada de un predio durante cateo por extracción ilegal de agua en San Juan del Río

Militares del Ejército Mexicano y personal de Conagua resguardan el acceso al predio cateado en Santa Cruz Nieto durante el operativo coordinado por la FGR contra la extracción ilegal de agua potable.

FOTO: ESPECIAL
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de junio de 2026.- Siete personas fueron detenidas y ocho pipas aseguradas durante cateos simultáneos que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó en el municipio de San Juan del Río y en la capital queretana, dentro de una investigación por extracción ilegal de agua potable.

El operativo fue encabezado por la FGR con el apoyo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La acción tuvo como detonante una investigación que arrojó las actividades irregulares en un predio de la localidad de Santa Cruz Nieto.

Los cateos se ejecutaron de forma simultánea en dos puntos del estado. En San Juan del Río quedaron bajo resguardo cuatro de los siete detenidos; los tres restantes fueron asegurados durante la diligencia realizada en la capital. En ambos puntos se localizaron las pipas presuntamente utilizadas para extraer agua de manera clandestina.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la FGR para las diligencias correspondientes. En términos del artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se presume su inocencia mientras no exista sentencia condenatoria firme.

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