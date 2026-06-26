San Juan del Río, 26 de junio de 2026.- Siete personas fueron detenidas y ocho pipas aseguradas durante cateos simultáneos que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó en el municipio de San Juan del Río y en la capital queretana, dentro de una investigación por extracción ilegal de agua potable.
El operativo fue encabezado por la FGR con el apoyo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La acción tuvo como detonante una investigación que arrojó las actividades irregulares en un predio de la localidad de Santa Cruz Nieto.
Los cateos se ejecutaron de forma simultánea en dos puntos del estado. En San Juan del Río quedaron bajo resguardo cuatro de los siete detenidos; los tres restantes fueron asegurados durante la diligencia realizada en la capital. En ambos puntos se localizaron las pipas presuntamente utilizadas para extraer agua de manera clandestina.
Las personas detenidas quedaron a disposición de la FGR para las diligencias correspondientes. En términos del artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se presume su inocencia mientras no exista sentencia condenatoria firme.