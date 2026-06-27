Orquesta Comunitaria de Cuerdas cautiva al público con concierto clásico en San Juan del Río

Integrada por músicos de entre 7 y 17 años, la agrupación sanjuanense ofreció una velada de música clásica en el marco de la Feria de San Juan del Río 2026.

La Reina Viviana I aplaude durante la presentación de la Orquesta Comunitaria de Cuerdas en la Feria de San Juan del Río 2026.

La Reina Viviana I reconoció el esfuerzo de las y los músicos de la Orquesta Comunitaria de Cuerdas al término de su concierto en la Feria 2026.

Foto: Pamela Carreón.
Getting your Trinity Audio player ready...
Pamela Carreón
Por Pamela Carreón Jun 27, 2026
Pamela Carreón
See Full Bio

San Juan del Río, Querétaro, 27 de junio de 2026.— La Orquesta Comunitaria de Cuerdas de San Juan del Río regaló una tarde de música clásica durante la Feria 2026, con una presentación que reunió a familias sanjuanenses y contó con la presencia de la Reina Viviana I, quien reconoció el talento y el esfuerzo de los jóvenes músicos.

J\u00f3venes m\u00fasicos de la Orquesta Comunitaria de Cuerdas interpretan una pieza durante su concierto en la Feria de San Juan del R\u00edo 2026. Integrantes de la Orquesta Comunitaria de Cuerdas durante su presentación en la Feria de San Juan del Río 2026. La agrupación reúne a músicos de entre 7 y 17 años. Foto: Pamela Carreón.

Con cada pieza interpretada, las y los integrantes de la agrupación —con edades de entre 7 y 17 años— demostraron disciplina, pasión y un nivel artístico que generó aplausos sostenidos entre el público asistente. La atmósfera del recinto se llenó de emoción y admiración, especialmente entre las familias que acompañaron a los músicos.

El concierto destacó por la calidad de las interpretaciones y por lo que representa para la vida cultural del municipio: una orquesta formada por niñas, niños y adolescentes que han construido su formación musical con dedicación y compromiso colectivo.

Ni\u00f1as y ni\u00f1os integrantes de la Orquesta Comunitaria de Cuerdas con sus instrumentos de cuerda durante el concierto en San Juan del R\u00edo. Músicos de la Orquesta Comunitaria de Cuerdas durante la velada clásica ofrecida en el marco de la Feria 2026 en San Juan del Río. Foto: Pamela Carreón.

La Reina Viviana I reconoció públicamente el esfuerzo de las y los integrantes al término de la velada, en un momento que cerró la presentación con un emotivo reconocimiento a quienes han apostado por la música clásica desde temprana edad.

Con este tipo de presentaciones en espacios públicos y festividades locales, la Orquesta Comunitaria de Cuerdas consolida su presencia en la escena cultural de San Juan del Río y acerca la música clásica a públicos que de otra forma difícilmente tendrían acceso a este tipo de repertorio.

La Reina Viviana I aplaude durante la presentaci\u00f3n de la Orquesta Comunitaria de Cuerdas en la Feria de San Juan del R\u00edo 2026. La Reina Viviana I reconoció el esfuerzo de las y los músicos de la Orquesta Comunitaria de Cuerdas al término de su concierto en la Feria 2026. Foto: Pamela Carreón.

Al término del concierto se anunció que la convocatoria para formar parte de la orquesta está abierta y es completamente gratuita. Los ensayos se realizan en la Biblioteca del Pedregoso los martes y jueves de 4:00 a 7:00 p.m.

gobierno feria san juan cultura musica san juan del rio

Reciente

Cartel de recompensa con fotografías de frente y perfil de Karol Hussein Olvera Hernández, buscado por la FGE Querétaro
San Juan del Río

Fiscalía ofrece recompensa por Karol Hussein Olvera Hernández por feminicidio en San Juan del Río

La Fiscalía General del Estado obtuvo mandato judicial contra Olvera Hernández y ofrece 300 mil pesos a quien proporcione información útil para localizarlo.

Militares del Ejército Mexicano y personal de Conagua resguardan la entrada de un predio durante cateo por extracción ilegal de agua en San Juan del Río
San Juan del Río

Cateos en San Juan del Río dejan 7 detenidos y 8 pipas por extracción ilegal

La FGR ejecutó cateos simultáneos en Santa Cruz Nieto y en la capital queretana tras una denuncia ciudadana; aseguró ocho pipas y detuvo a siete personas.

Astudillo Suárez levanta los brazos en el podio durante su registro ante la alianza Morena-PT-Verde en la Ciudad de México
Querétaro

Astudillo se registra como aspirante a coordinar Morena en Querétaro

El diputado federal presentó su solicitud ante la alianza Morena-PT-Partido Verde en el World Trade Center de la Ciudad de México, con el respaldo del líder nacional del Partido Verde y legisladores del estado.

Bomberos del Departamento Municipal ingresan al local de productos de limpieza en Avenida Juárez durante la atención del incendio
San Juan del Río

Incendio en local de limpieza deja a una mujer con quemaduras en Av. Juárez

Una mujer fue trasladada al Hospital General con quemaduras en cara y brazos; Protección Civil descartó explosión o derrame y confirmó que no quedan riesgos en el sitio.