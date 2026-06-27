San Juan del Río, Querétaro, 27 de junio de 2026.— La Orquesta Comunitaria de Cuerdas de San Juan del Río regaló una tarde de música clásica durante la Feria 2026, con una presentación que reunió a familias sanjuanenses y contó con la presencia de la Reina Viviana I, quien reconoció el talento y el esfuerzo de los jóvenes músicos.

Integrantes de la Orquesta Comunitaria de Cuerdas durante su presentación en la Feria de San Juan del Río 2026. La agrupación reúne a músicos de entre 7 y 17 años. Foto: Pamela Carreón.

Con cada pieza interpretada, las y los integrantes de la agrupación —con edades de entre 7 y 17 años— demostraron disciplina, pasión y un nivel artístico que generó aplausos sostenidos entre el público asistente. La atmósfera del recinto se llenó de emoción y admiración, especialmente entre las familias que acompañaron a los músicos.

El concierto destacó por la calidad de las interpretaciones y por lo que representa para la vida cultural del municipio: una orquesta formada por niñas, niños y adolescentes que han construido su formación musical con dedicación y compromiso colectivo.

Músicos de la Orquesta Comunitaria de Cuerdas durante la velada clásica ofrecida en el marco de la Feria 2026 en San Juan del Río. Foto: Pamela Carreón.

La Reina Viviana I reconoció públicamente el esfuerzo de las y los integrantes al término de la velada, en un momento que cerró la presentación con un emotivo reconocimiento a quienes han apostado por la música clásica desde temprana edad.

Con este tipo de presentaciones en espacios públicos y festividades locales, la Orquesta Comunitaria de Cuerdas consolida su presencia en la escena cultural de San Juan del Río y acerca la música clásica a públicos que de otra forma difícilmente tendrían acceso a este tipo de repertorio.

La Reina Viviana I reconoció el esfuerzo de las y los músicos de la Orquesta Comunitaria de Cuerdas al término de su concierto en la Feria 2026. Foto: Pamela Carreón.

Al término del concierto se anunció que la convocatoria para formar parte de la orquesta está abierta y es completamente gratuita. Los ensayos se realizan en la Biblioteca del Pedregoso los martes y jueves de 4:00 a 7:00 p.m.