La detenciÃ³n de Kevin "N" se realizÃ³ en San Juan del RÃ­o

Kevin "N" fue detenido en San Juan del RÃ­o por la PolicÃ­a de InvestigaciÃ³n del Delito de QuerÃ©taro; el proceso continuarÃ¡ ante el Juez de Control de la RegiÃ³n ZitÃ¡cuaro.

Persona detenida flanqueada por agentes de la PID de QuerÃ©taro y la FiscalÃ­a de MichoacÃ¡n, frente a lona institucional de Sinergia

Agentes de la PolicÃ­a de InvestigaciÃ³n del Delito de QuerÃ©taro y personal de la FiscalÃ­a de MichoacÃ¡n presentan al imputado detenido en San Juan del RÃ­o. Su identidad se resguarda en tanto no se resuelva su situaciÃ³n jurÃ­dica.

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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 26, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del RÃ­o, 26 de junio de 2025.- La FiscalÃ­a General del Estado de QuerÃ©taro detuvo en San Juan del RÃ­o a Kevin "N", imputado requerido por autoridades de MichoacÃ¡n por su probable participaciÃ³n en el delito de homicidio calificado, en cumplimiento de una orden emitida por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la RegiÃ³n ZitÃ¡cuaro.

La aprehensiÃ³n fue ejecutada por la PolicÃ­a de InvestigaciÃ³n del Delito (PID) de QuerÃ©taro en el marco de la estrategia Sinergia.

Posteriormente, personal de la PolicÃ­a de InvestigaciÃ³n de MichoacÃ¡n se trasladÃ³ a las instalaciones de la FiscalÃ­a en San Juan del RÃ­o para llevar a cabo las diligencias de entrega y dar continuidad al proceso penal, que se sustanciarÃ¡ en el estado de MichoacÃ¡n.

De acuerdo con la FGE QuerÃ©taro, la coordinaciÃ³n interinstitucional permitiÃ³ dar cumplimiento al mandato judicial y garantizar el acceso a la justicia en el caso.

Kevin "N" es considerado inocente en tanto no se declare su responsabilidad por autoridad judicial competente, conforme al artÃ­culo 13 del CÃ³digo Nacional de Procedimientos Penales.

seguridad criminalidad sucesos fiscalÃ­a

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