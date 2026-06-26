San Juan del RÃo, 26 de junio de 2025.- La FiscalÃa General del Estado de QuerÃ©taro detuvo en San Juan del RÃo a Kevin "N", imputado requerido por autoridades de MichoacÃ¡n por su probable participaciÃ³n en el delito de homicidio calificado, en cumplimiento de una orden emitida por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la RegiÃ³n ZitÃ¡cuaro.
La aprehensiÃ³n fue ejecutada por la PolicÃa de InvestigaciÃ³n del Delito (PID) de QuerÃ©taro en el marco de la estrategia Sinergia.
Posteriormente, personal de la PolicÃa de InvestigaciÃ³n de MichoacÃ¡n se trasladÃ³ a las instalaciones de la FiscalÃa en San Juan del RÃo para llevar a cabo las diligencias de entrega y dar continuidad al proceso penal, que se sustanciarÃ¡ en el estado de MichoacÃ¡n.
De acuerdo con la FGE QuerÃ©taro, la coordinaciÃ³n interinstitucional permitiÃ³ dar cumplimiento al mandato judicial y garantizar el acceso a la justicia en el caso.
Kevin "N" es considerado inocente en tanto no se declare su responsabilidad por autoridad judicial competente, conforme al artÃculo 13 del CÃ³digo Nacional de Procedimientos Penales.