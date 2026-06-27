San Juan del Río, 26 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro identificó a Karol Hussein Olvera Hernández como probable autor de un feminicidio ocurrido en San Juan del Río y obtuvo un mandato judicial en su contra, como parte de la investigación en curso para el esclarecimiento del crimen.
Con el fin de lograr su localización y detención, la FGE ofrece una recompensa de 300 mil pesos a quien proporcione información útil, veraz y eficaz sobre su paradero. La dependencia garantiza confidencialidad a quienes reporten datos.
La FGE Querétaro difunde el cartel de búsqueda de Karol Hussein Olvera Hernández, señalado como probable autor del feminicidio ocurrido en San Juan del Río. Se presume inocente mientras no exista declaración de responsabilidad por autoridad judicial. rotativo.com.mxQuien cuente con información puede comunicarse a los números 442 238 76 00, extensiones 1295 y 1296, así como a la Línea de Emergencias 911 o al servicio de denuncia anónima 089.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Olvera Hernández conserva la presunción de inocencia en tanto no exista sentencia condenatoria firme en su contra.