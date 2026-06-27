Fiscalía ofrece recompensa por Karol Hussein Olvera Hernández por feminicidio en San Juan del Río

La Fiscalía General del Estado obtuvo mandato judicial contra Olvera Hernández y ofrece 300 mil pesos a quien proporcione información útil para localizarlo.

Cartel de recompensa con fotografías de frente y perfil de Karol Hussein Olvera Hernández, buscado por la FGE Querétaro

La FGE Querétaro difunde el cartel de búsqueda de Karol Hussein Olvera Hernández, señalado como probable autor del feminicidio ocurrido en San Juan del Río. Se presume inocente mientras no exista declaración de responsabilidad por autoridad judicial.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro identificó a Karol Hussein Olvera Hernández como probable autor de un feminicidio ocurrido en San Juan del Río y obtuvo un mandato judicial en su contra, como parte de la investigación en curso para el esclarecimiento del crimen.

Con el fin de lograr su localización y detención, la FGE ofrece una recompensa de 300 mil pesos a quien proporcione información útil, veraz y eficaz sobre su paradero. La dependencia garantiza confidencialidad a quienes reporten datos.

Cartel de recompensa con fotograf\u00edas de frente y perfil de Karol Hussein Olvera Hern\u00e1ndez, buscado por la FGE Quer\u00e9taro La FGE Querétaro difunde el cartel de búsqueda de Karol Hussein Olvera Hernández, señalado como probable autor del feminicidio ocurrido en San Juan del Río. Se presume inocente mientras no exista declaración de responsabilidad por autoridad judicial. rotativo.com.mx

Quien cuente con información puede comunicarse a los números 442 238 76 00, extensiones 1295 y 1296, así como a la Línea de Emergencias 911 o al servicio de denuncia anónima 089.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Olvera Hernández conserva la presunción de inocencia en tanto no exista sentencia condenatoria firme en su contra.

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