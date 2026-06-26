San Juan del Río, 26 de junio de 2026.- El tribunal colegiado de circuito revocó este viernes la suspensión que pesaba sobre la corrida de toros de la Feria San Juan del Río 2026.
El órgano judicial determinó que los festejos taurinos son legales, luego de que grupos animalistas interpusieran un amparo para impedir el evento. Con la notificación de esa resolución, la corrida queda confirmada para este sábado 27 de junio.
El festejo contará con la actuación de Uriel Moreno "El Zapata", José Mauricio y Paola San Román. La función arrancará a las 13:30 horas en la Plaza de Toros del Centro Expositor de Feria.
Los boletos están disponibles en Campo Bravo y a través de la plataforma boletea.com.mx.