Revocado el amparo, sí habrá corrida de toros en la Feria San Juan del Río

El tribunal colegiado de circuito revocó el amparo de grupos animalistas y confirmó la legalidad del festejo taurino.

Toro negro en plena embestida dentro de una plaza de toros

Toro de lidia en embestida en una plaza de toros. La corrida de la Feria San Juan del Río 2026 está confirmada para este sábado 27 de junio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de junio de 2026.- El tribunal colegiado de circuito revocó este viernes la suspensión que pesaba sobre la corrida de toros de la Feria San Juan del Río 2026.

El órgano judicial determinó que los festejos taurinos son legales, luego de que grupos animalistas interpusieran un amparo para impedir el evento. Con la notificación de esa resolución, la corrida queda confirmada para este sábado 27 de junio.

El festejo contará con la actuación de Uriel Moreno "El Zapata", José Mauricio y Paola San Román. La función arrancará a las 13:30 horas en la Plaza de Toros del Centro Expositor de Feria.

Los boletos están disponibles en Campo Bravo y a través de la plataforma boletea.com.mx.

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