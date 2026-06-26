San Juan del Río, 26 de junio de 2025.- Esther Monserrat García García se alzó con el Premio Nacional de Poesía San Juan del Río 2026 y recibió la Flor de Plata y un diploma de honor durante la ceremonia de los LIV Juegos Florales San Juan del Río, certamen que en esta edición cumple 61 años de haberse instaurado en el municipio y que forma parte del programa cultural de la Feria San Juan del Río 2026.
En la misma noche, César Ademir Ramos Espinoza obtuvo el reconocimiento en la categoría Elogio Nacional a San Juan del Río, mientras que María del Pilar Ruiz Reyes fue galardonada con el Premio Elogio Local a San Juan del Río. Los tres finalistas recibieron un estímulo económico conforme a la convocatoria del certamen.
Esther Monserrat García García recibió la Flor de Plata y el Diploma de Honor del Premio Nacional de Poesía San Juan del Río 2026, acompañada del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, durante los LIV Juegos Florales. rotativo.com.mx
En su intervención, Cabrera Valencia recordó que el año pasado el Ayuntamiento de San Juan del Río declaró a los Juegos Florales Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio, distinción que calificó como "el más alto honor" para una justa literaria que, dijo, forma parte de la identidad y la historia locales.
Invitados especiales entre el público asistente a los LIV Juegos Florales San Juan del Río 2026. Identidades no confirmadas en la fuente."Este certamen literario convoca a las personas poetas de la tierra, los que dan vida a la belleza, la hacen volar y la acompañan en su vuelo. Los sanjuanenses tenemos muchas razones para continuar con esta tradición y mantenerla", afirmó el alcalde.
El programa cultural estuvo acompañado por las actuaciones del Sexteto de Cuerdas "Solistas de Querétaro Consortium", agrupación que interpretó un repertorio que incluyó piezas de ópera, obras de música clásica, huapango y canciones mexicanas.
Asistieron al evento, en representación de la secretaria de Cultura del Estado de Querétaro, Ana Paola López Birlain, el director de Difusión y Patrimonio Cultural, Gustavo Adolfo Sánchez Rivera; el coordinador general de la Feria San Juan del Río 2026, José Miguel Valencia Molina; el Mantenedor de los Juegos Florales, Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas; así como integrantes del Ayuntamiento y del Gabinete Municipal.
Viviana I, Reina de los LIV Juegos Florales San Juan del Río 2026, en el trono instalado en el salón de la ceremonia.Los Juegos Florales de San Juan del Río se celebran ininterrumpidamente desde 1965 y constituyen uno de los certámenes de poesía con mayor arraigo en el estado de Querétaro.