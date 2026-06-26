Esther Monserrat García García gana el Premio Nacional de Poesía San Juan del Río 2026 en los LIV Juegos Florales

César Ademir Ramos Espinoza y María del Pilar Ruiz Reyes también fueron reconocidos en las categorías de Elogio Nacional y Local a San Juan del Río.

Esther Monserrat García García sostiene la Flor de Plata y el diploma del Premio Nacional de Poesía San Juan del Río 2026

Esther Monserrat García García recibió la Flor de Plata y el Diploma de Honor del Premio Nacional de Poesía San Juan del Río 2026, acompañada del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, durante los LIV Juegos Florales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de junio de 2025.- Esther Monserrat García García se alzó con el Premio Nacional de Poesía San Juan del Río 2026 y recibió la Flor de Plata y un diploma de honor durante la ceremonia de los LIV Juegos Florales San Juan del Río, certamen que en esta edición cumple 61 años de haberse instaurado en el municipio y que forma parte del programa cultural de la Feria San Juan del Río 2026.

En la misma noche, César Ademir Ramos Espinoza obtuvo el reconocimiento en la categoría Elogio Nacional a San Juan del Río, mientras que María del Pilar Ruiz Reyes fue galardonada con el Premio Elogio Local a San Juan del Río. Los tres finalistas recibieron un estímulo económico conforme a la convocatoria del certamen.

Esther Monserrat Garc\u00eda Garc\u00eda sostiene la Flor de Plata y el diploma del Premio Nacional de Poes\u00eda San Juan del R\u00edo 2026 Esther Monserrat García García recibió la Flor de Plata y el Diploma de Honor del Premio Nacional de Poesía San Juan del Río 2026, acompañada del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, durante los LIV Juegos Florales. rotativo.com.mx

En su intervención, Cabrera Valencia recordó que el año pasado el Ayuntamiento de San Juan del Río declaró a los Juegos Florales Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio, distinción que calificó como "el más alto honor" para una justa literaria que, dijo, forma parte de la identidad y la historia locales.

P\u00fablico e invitados especiales entre los asistentes a los LIV Juegos Florales San Juan del R\u00edo 2026 Invitados especiales entre el público asistente a los LIV Juegos Florales San Juan del Río 2026. Identidades no confirmadas en la fuente.

"Este certamen literario convoca a las personas poetas de la tierra, los que dan vida a la belleza, la hacen volar y la acompañan en su vuelo. Los sanjuanenses tenemos muchas razones para continuar con esta tradición y mantenerla", afirmó el alcalde.

El programa cultural estuvo acompañado por las actuaciones del Sexteto de Cuerdas "Solistas de Querétaro Consortium", agrupación que interpretó un repertorio que incluyó piezas de ópera, obras de música clásica, huapango y canciones mexicanas.

Asistieron al evento, en representación de la secretaria de Cultura del Estado de Querétaro, Ana Paola López Birlain, el director de Difusión y Patrimonio Cultural, Gustavo Adolfo Sánchez Rivera; el coordinador general de la Feria San Juan del Río 2026, José Miguel Valencia Molina; el Mantenedor de los Juegos Florales, Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas; así como integrantes del Ayuntamiento y del Gabinete Municipal.

Viviana I sentada en el trono durante los LIV Juegos Florales San Juan del R\u00edo 2026 Viviana I, Reina de los LIV Juegos Florales San Juan del Río 2026, en el trono instalado en el salón de la ceremonia.

Los Juegos Florales de San Juan del Río se celebran ininterrumpidamente desde 1965 y constituyen uno de los certámenes de poesía con mayor arraigo en el estado de Querétaro.
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