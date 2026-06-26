Sheinbaum llama a rechazar la discriminación a un día de la Marcha del Orgullo LGBT+ en la capital

La presidenta señaló que la visión de exclusión y de homogeneidad es característica de la derecha y la ultraderecha; la marcha número 48 se realizará el sábado 27 de junio con salida del Ángel de la Independencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum habla durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde reiteró su llamado a la no discriminación previo a la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la inclusión, la diversidad y la no discriminación, a un día de la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ en la Ciudad de México.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 26, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 26 de junio de 2026.- A un día de la 48 edición de la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo este viernes un llamado a la no discriminación y destacó la importancia de mantener una visión de inclusión y diversidad en la vida pública del país.

"No a la discriminación, bajo ninguna circunstancia. Justamente es la ultraderecha y la derecha la que visualiza a las personas de una sola manera; eso no tiene una visión de inclusión y de diversidad", afirmó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ arrancará el sábado 27 de junio a las 10:00 horas desde el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino, bajo el lema "Nuestra venganza será volar libres".

Este año, debido a la instalación del Fan Fest del Mundial 2026 en la plancha del Zócalo, el comité organizador anunció que instalará su escenario principal frente al Palacio de Bellas Artes para un concierto gratuito.

Organizaciones de diversidad sexual —53 colectivas en total— han exigido al gobierno capitalino garantías de libre tránsito y acceso al Zócalo sin restricciones, señalando que cualquier obstáculo constituiría una violación al derecho de libre manifestación de una población reconocida como de atención prioritaria por la Constitución de la Ciudad de México.

gobierno claudia sheinbaum comunidad lgbt

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