Querétaro, 26 de junio de 2026.- El municipio de Querétaro retiró 10.15 toneladas de cableado en desuso durante el primer semestre de 2026, equivalentes a 96.7 kilómetros lineales de material que dejó de prestar servicio.
El dato representa el 38 por ciento de la meta anual fijada en 26.5 toneladas, de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad capitalina.
Personal de la Secretaría de Movilidad de Querétaro recolecta cables durante una jornada de retiro en vialidades secundarias de la capital. rotativo.com.mx
Los trabajos se realizaron en 15 vialidades secundarias a lo largo de 14 jornadas, acumulando 9.4 kilómetros de intervención. Entre los corredores atendidos figuran Prol. Tecnológico, Av. Tláloc, Av. Luis Pasteur Sur, Calz. de los Arcos, Av. Hércules, Av. Zaragoza, Av. Sombrerete y Circuito Álamos.
El programa opera bajo el Plan Orden impulsado por el alcalde Felifer Macías y en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI). En los operativos participan 14 empresas: Telmex, Flo Networks, AT&T, Izzi, Axtel, Total Play, UC Telecom, Inpro Telecom, Quattrocom, Blztelco, Mega, TV Rey, IENTC y Even Telecom.
Un técnico interviene cables en una calle secundaria de Querétaro; en primer plano se observa una unidad del Plan Orden, programa que coordina los trabajos con 14 empresas de telecomunicaciones. rotativo.com.mx
Por parte del municipio intervienen la Secretaría de Movilidad como coordinadora, la Coordinación Municipal de Protección Civil —adscrita a la Secretaría de Gobierno— y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
El programa arrancó en 2025 con vialidades primarias, donde se concentró la primera etapa de retiro. En su segunda fase, los trabajos se extendieron a corredores secundarios con presencia considerable de infraestructura aérea abandonada, que representa tanto un problema de imagen urbana como un riesgo para peatones y conductores.
Una cuadrilla de técnicos retira cableado en desuso en una calle secundaria de Querétaro durante las jornadas del primer semestre de 2026. rotativo.com.mx
La meta establecida para el cierre de 2026 contempla 26.5 toneladas de cableado retirado, con proyección de avanzar hacia vialidades terciarias al interior de colonias durante la segunda mitad del año.