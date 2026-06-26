Querétaro retira 10 toneladas de cable en desuso en el primer semestre de 2026

La Secretaría de Movilidad ha intervenido 9.4 kilómetros de vialidades secundarias con apoyo de 14 empresas de telecomunicaciones; la meta anual es de 26.5 toneladas.

Trabajador con casco amarillo y overol azul interviene cables en poste desde escalera de 7.3 metros en Querétaro

Un técnico realiza trabajos de retiro de cableado en desuso desde una escalera de 7.3 metros en una vialidad secundaria del municipio de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de junio de 2026.- El municipio de Querétaro retiró 10.15 toneladas de cableado en desuso durante el primer semestre de 2026, equivalentes a 96.7 kilómetros lineales de material que dejó de prestar servicio.

El dato representa el 38 por ciento de la meta anual fijada en 26.5 toneladas, de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad capitalina.

Agente de la Secretar\u00eda de Movilidad de Quer\u00e9taro carga cables retirados en camioneta institucional durante operativo Personal de la Secretaría de Movilidad de Querétaro recolecta cables durante una jornada de retiro en vialidades secundarias de la capital. rotativo.com.mx

Los trabajos se realizaron en 15 vialidades secundarias a lo largo de 14 jornadas, acumulando 9.4 kilómetros de intervención. Entre los corredores atendidos figuran Prol. Tecnológico, Av. Tláloc, Av. Luis Pasteur Sur, Calz. de los Arcos, Av. Hércules, Av. Zaragoza, Av. Sombrerete y Circuito Álamos.

El programa opera bajo el Plan Orden impulsado por el alcalde Felifer Macías y en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI). En los operativos participan 14 empresas: Telmex, Flo Networks, AT&T, Izzi, Axtel, Total Play, UC Telecom, Inpro Telecom, Quattrocom, Blztelco, Mega, TV Rey, IENTC y Even Telecom.

T\u00e9cnico en poste retira cableado en vialidad secundaria con veh\u00edculo de Plan Orden visible en primer plano Un técnico interviene cables en una calle secundaria de Querétaro; en primer plano se observa una unidad del Plan Orden, programa que coordina los trabajos con 14 empresas de telecomunicaciones. rotativo.com.mx

Por parte del municipio intervienen la Secretaría de Movilidad como coordinadora, la Coordinación Municipal de Protección Civil —adscrita a la Secretaría de Gobierno— y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

El programa arrancó en 2025 con vialidades primarias, donde se concentró la primera etapa de retiro. En su segunda fase, los trabajos se extendieron a corredores secundarios con presencia considerable de infraestructura aérea abandonada, que representa tanto un problema de imagen urbana como un riesgo para peatones y conductores.

Cuadrilla con cascos y chalecos trabaja en retiro de cables en vialidad secundaria de Quer\u00e9taro Una cuadrilla de técnicos retira cableado en desuso en una calle secundaria de Querétaro durante las jornadas del primer semestre de 2026. rotativo.com.mx

La meta establecida para el cierre de 2026 contempla 26.5 toneladas de cableado retirado, con proyección de avanzar hacia vialidades terciarias al interior de colonias durante la segunda mitad del año.

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