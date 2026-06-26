Encuesta da a Dorantes la mayor ventaja del PAN ante Morena en Querétaro

La encuesta de Revuelta, con 1,500 casos, coloca a Felifer Macías al frente de la interna panista y a Santiago Nieto en la de Morena.

El senador Agustín Dorantes participa en un encuentro con padres de familia durante una presentación sobre la Ley Kuri y la Escuela Digital en Querétaro.

Una encuesta de Revuelta publicada por La Jornada ubica al senador Agustín Dorantes como el aspirante del PAN con mayor ventaja frente a Morena en escenarios de careo rumbo a la elección por la gubernatura de Querétaro en 2027.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 26, 2026
Mariana Torres García

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Querétaro, 25 de junio de 2026.- El senador Agustín Dorantes es el aspirante del PAN con mayor ventaja frente a Morena en escenarios de careo rumbo a la gubernatura de Querétaro en 2027, de acuerdo con una encuesta de Revuelta levantada en junio de 2026 y publicada por La Jornada.

En el cruce directo contra Santiago Nieto, el mejor posicionado del morenismo, Dorantes registra 34.4% frente a 20.3%, una distancia de 14.1 puntos.

Los otros dos escenarios medidos también favorecen al panismo, aunque por márgenes menores: Luis Bernardo Nava obtiene 29.2% contra 22.4% de Nieto (+6.8) y Felifer Macías 28.3% frente a 22.8% del aspirante morenista (+5.5).

El dato contrasta con la preferencia interna del PAN, donde el alcalde capitalino Felifer Macías encabeza con 30.2%, por delante de Dorantes (23.6%) y Nava (20.9%).

Uno de cada cuatro simpatizantes panistas (25.3%) aún no define a quién respaldar. Es decir, el aspirante más competitivo en la elección constitucional, según la medición, no es el puntero dentro de su propio partido.

En la valoración de imagen pública, Dorantes vuelve a aparecer arriba: registra el saldo neto más alto (+35.6) y la menor opinión negativa (7%) entre quienes declaran conocerlo. Macías, pese a liderar la interna, obtiene el saldo neto más bajo del bloque (+3.0) y la opinión negativa más elevada (25%).

Del lado de Morena, Nieto encabeza la contienda interna con 32.4%, seguido de Gilberto Herrera (21.8%) y Beatriz Robles (10.6%).

Más de un tercio del electorado morenista (35.2%) permanece indeciso o no responde, un nivel de indefinición que reproduce el reportado en otras mediciones sobre la oferta morenista en la entidad.

La afinidad partidista declarada favorece estructuralmente al blanquiazul: 35.8% del electorado se identifica con el PAN frente a 22.3% con Morena, una brecha de 13.5 puntos.

Un 36.5% no se identifica con ningún partido o no responde —la suma de "ninguno" (20.2%) y "no sé" (16.3%)—, segmento que Revuelta describe como el "mercado abierto" que podría definir la elección. Más atrás quedan el PRI (3.2%), Movimiento Ciudadano (1.5%) y el PVEM (0.8%).

El estudio se construyó con 1,500 entrevistas efectivas bajo un diseño híbrido que combinó levantamiento territorial cara a cara y panel digital, con un margen de error de ±2.53% y 95% de confianza; la base fue ponderada mediante raking.

La disputa que retrata coincide con la que han documentado análisis previos sobre los aspirantes panistas y sobre el conjunto del tablero electoral.

Las cifras corresponden a una etapa en la que ningún partido ha registrado candidaturas oficiales: lo que existe son aspirantes y escenarios de encuesta.

El Instituto Electoral del Estado de Querétaro ha señalado que no genera información predictiva sobre resultados, por lo que estos números deben leerse como una fotografía del momento y no como un pronóstico de lo que ocurrirá en 2027.

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