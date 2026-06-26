Detienen a dos presuntos líderes del Cártel de Altozano en operativos simultáneos en Morelia

La FGE los señala como autores intelectuales del asesinato de un productor de mezcal y de extorsiones a sectores productivos en la sierra moreliana.

Fotografías de presentación ante medios de dos hombres detenidos, con los ojos cubiertos, identificados por Defensa, Marina, Guardia Nacional y Seguridad.

Ernesto Rafael N., alias "El Sierra 1", y Alfredo N., alias "El Sierra 2", señalados por las autoridades como presuntos líderes del Cártel de Altozano, fueron detenidos este jueves en Morelia.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 26, 2026
Mariana Torres García

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Morelia, Michoacán, 26 de junio de 2026.- Dos presuntos líderes del denominado Cártel de Altozano fueron detenidos este jueves en Morelia en operativos distintos que se desarrollaron con horas de diferencia. Se trata de Ernesto Rafael N., alias "El Sierra 1", identificado por las autoridades como el jefe de la organización, y de Alfredo N., alias "El Sierra 2", señalado como segundo al mando y hermano del primero.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutó el arresto de Ernesto Rafael N. mediante un cateo en un inmueble ubicado en un fraccionamiento privado en el suroriente de Morelia. Durante el operativo, las autoridades aseguraron armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, diversas dosis de estupefacientes y detuvieron también a la pareja sentimental del imputado. Al momento de la captura, el presunto líder ya contaba con una orden de aprehensión vigente.

Horas después, Alfredo N. fue detenido a bordo de un vehículo con reporte de robo sobre la autopista Siglo XXI, cuando presuntamente intentaba huir hacia Apatzingán tras enterarse de la captura de su hermano. En el vehículo las autoridades encontraron un rifle de asalto tipo M4, cartuchos útiles y 27 gramos de metanfetamina. También viajaba con él una mujer identificada como su pareja sentimental.

El secretario de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó ambas capturas y señaló que Ernesto Rafael N. era considerado uno de los principales generadores de violencia en Morelia, y que había logrado evadir a las autoridades en al menos dos ocasiones previas.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hermanos son señalados como presuntos autores intelectuales del homicidio de Sergio Rangel Vieyra, productor de mezcal asesinado el 22 de mayo de 2025 sobre la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre, en la sierra de Morelia. La FGE también los vincula con el secuestro agravado de tres hombres ocurrido durante 2025, y con una red de extorsión dirigida contra madereros, resineros, comerciantes y productores en el municipio de Madero y en las tenencias morelianas de San Miguel del Monte, Jesús del Monte, El Capulín y El Duende.

El Cártel de Altozano es una estructura criminal con presencia en la zona serrana de Morelia y en municipios como Madero, Acuitzio del Canje y Tzitzio. Las autoridades lo consideran vinculado operativamente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Su actividad fue señalada públicamente con mayor fuerza desde 2021, y su notoriedad creció tras el homicidio de Rangel Vieyra en 2025, cuando el entonces dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, expuso el nombre del presunto responsable ante medios de comunicación y exigió su captura.

El secretario estatal de Seguridad, José Antonio Cruz Medina, informó que tras las detenciones se trabajará en solicitudes de órdenes de aprehensión contra otros integrantes de la estructura, y reiteró la importancia de la denuncia ciudadana en la localización de objetivos prioritarios.

Ernesto Rafael N. y Alfredo N. quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme al avance de las investigaciones.

seguridad criminalidad sucesos michoacan

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