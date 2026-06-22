Cateos en El Marqués y Amealco dejan cuatro hombres detenidos

Las diligencias permitieron asegurar presuntos narcóticos, dinero, básculas, un revólver modificado y cartuchos calibre 9 milímetros.

Gráfico de Sinergia por Querétaro con los rostros difuminados de cuatro hombres detenidos

La Fiscalía de Querétaro informó la detención de cuatro hombres durante cateos ejecutados en El Marqués y Amealco de Bonfil.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 22 de junio de 2026.- Cuatro hombres fueron detenidos durante diligencias de cateo ejecutadas de manera simultánea en inmuebles de El Marqués y Amealco de Bonfil, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Los operativos derivaron de investigaciones relacionadas con delitos contra la salud, amenazas, violencia familiar y hechos contra la seguridad pública.

Entre las personas detenidas se encontraba un objetivo que contaba con una orden de aprehensión vigente por violencia familiar, así como otro hombre requerido mediante un mandato judicial por daños dolosos.

Los demás fueron asegurados por su probable relación con delitos contra la salud y posesión de arma de fuego, de acuerdo con la información difundida por la dependencia estatal.

Durante las intervenciones, los agentes localizaron diversas dosis de sustancias con características similares a narcóticos. Los indicios incluían polvo blanco, material granulado traslúcido, una sustancia sólida de color blanco y hierba verde seca.

También fueron asegurados dinero en efectivo, básculas grameras, documentación y un arma de fuego tipo revólver modificada calibre .22. En los domicilios se encontraron además cartuchos útiles calibre 9 milímetros.

Las diligencias se realizaron en inmuebles ubicados en la comunidad de Santa Cruz y el fraccionamiento Paseos de San Miguel, ambos pertenecientes al municipio de El Marqués.

En Amealco de Bonfil fueron intervenidos domicilios localizados en las comunidades de Yospi y San Ildefonso.

Los cateos estuvieron encabezados por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, corporaciones municipales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Durante 2026, la estrategia Sinergia por Querétaro ha desplegado cateos simultáneos en El Marqués, diligencias con presencia en Amealco y operativos en la zona metropolitana.

Las detenciones corresponden a investigaciones por distintos hechos delictivos. La situación jurídica de cada persona será determinada por la autoridad competente, bajo el principio de presunción de inocencia.

seguridadcriminalidadsucesoscateos

Reciente

Agustín Dorantes saluda a un comerciante de frutas durante su recorrido por el tianguis del mercado Reforma en San Juan del Río.
San Juan del Río

Tianguistas del mercado Reforma exponen inquietudes sobre servicios, movilidad y seguridad

Comerciantes plantearon al senador Agustín Dorantes asuntos relacionados con las condiciones cotidianas del tianguis.

Personas voluntarias preparan el terreno para plantar árboles en un área verde urbana de Querétaro.
Querétaro

Querétaro llevará jornadas ciudadanas de reforestación a cinco delegaciones

Las actividades comenzarán el 27 de junio y continuarán durante julio; el registro se realiza vía telefónica.

Geraldine Velázquez Gómez participa en la fotografía de premiación junto a Rosalba Ruiz Ramos y Viviana I.
San Juan del Río

La Valla conquista la corona del campo sanjuanense

Geraldine Velázquez Gómez obtuvo el primer lugar del certamen; Santa Matilde encabezó el concurso de carros alegóricos.

Equipo ganador del Hospital General de Querétaro posa durante el Mundial de Residentes en Ortopedia y Traumatología.
Querétaro

Residentes del Hospital General de Querétaro ganan certamen nacional de ortopedia

Cinco médicos residentes obtuvieron el primer lugar entre 16 instituciones durante el congreso nacional realizado en la Ciudad de México.