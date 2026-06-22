Querétaro, 22 de junio de 2026.- Cuatro hombres fueron detenidos durante diligencias de cateo ejecutadas de manera simultánea en inmuebles de El Marqués y Amealco de Bonfil, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
Los operativos derivaron de investigaciones relacionadas con delitos contra la salud, amenazas, violencia familiar y hechos contra la seguridad pública.
Entre las personas detenidas se encontraba un objetivo que contaba con una orden de aprehensión vigente por violencia familiar, así como otro hombre requerido mediante un mandato judicial por daños dolosos.
Los demás fueron asegurados por su probable relación con delitos contra la salud y posesión de arma de fuego, de acuerdo con la información difundida por la dependencia estatal.
Durante las intervenciones, los agentes localizaron diversas dosis de sustancias con características similares a narcóticos. Los indicios incluían polvo blanco, material granulado traslúcido, una sustancia sólida de color blanco y hierba verde seca.
También fueron asegurados dinero en efectivo, básculas grameras, documentación y un arma de fuego tipo revólver modificada calibre .22. En los domicilios se encontraron además cartuchos útiles calibre 9 milímetros.
Las diligencias se realizaron en inmuebles ubicados en la comunidad de Santa Cruz y el fraccionamiento Paseos de San Miguel, ambos pertenecientes al municipio de El Marqués.
En Amealco de Bonfil fueron intervenidos domicilios localizados en las comunidades de Yospi y San Ildefonso.
Los cateos estuvieron encabezados por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, corporaciones municipales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
Durante 2026, la estrategia Sinergia por Querétaro ha desplegado cateos simultáneos en El Marqués, diligencias con presencia en Amealco y operativos en la zona metropolitana.
Las detenciones corresponden a investigaciones por distintos hechos delictivos. La situación jurídica de cada persona será determinada por la autoridad competente, bajo el principio de presunción de inocencia.