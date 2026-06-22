Residentes del Hospital General de Querétaro ganan certamen nacional de ortopedia

Querétaro, 22 de junio de 2026.- Cinco médicos residentes del Hospital General de Querétaro obtuvieron el primer lugar nacional en el Mundial de Residentes en Ortopedia y Traumatología 2026, competencia académica en la que participaron 16 instituciones públicas y privadas del país.
El certamen se realizó en la Ciudad de México durante el LXXI Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, con pruebas enfocadas en conocimientos teóricos, razonamiento clínico y habilidades prácticas.
El equipo ganador estuvo integrado por Brea Cisneros Villeda, Andrés Silva Sánchez, Álvaro López Pérez, Santiago Loredo Ibáñez y Adrián Eduardo Bribiesca Ruiz, bajo la asesoría y dirección académica de Viridiana Cardona Medrano.
Durante las fases eliminatorias, los representantes queretanos enfrentaron a equipos de hospitales con trayectoria nacional. En las rondas decisivas se impusieron a los residentes del Hospital General “Dr. Manuel Gea González” y del Hospital Español de México.
El equipo de residentes del Hospital General de Querétaro y su dirección académica participó en la primera edición del certamen nacional, que reunió a 16 instituciones. rotativo.com.mx
Con esos resultados avanzaron a la final, donde derrotaron al equipo del Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes para conquistar el campeonato de la primera edición del Mundial de Residentes.
Leopoldo Espinoza Feregrino, director del Hospital General de Querétaro, atribuyó el resultado al trabajo académico permanente, la preparación de los especialistas y el compromiso institucional con la formación médica.
La unidad hospitalaria ha mantenido actividades de formación clínica para diferentes generaciones, entre ellas la bienvenida y clausura de médicos especialistas y la incorporación de médicos internos de pregrado.
La Secretaría de Salud del estado indicó que el reconocimiento también refleja la preparación del Programa de Residencia de Ortopedia y Traumatología, cuyos integrantes compitieron frente a especialistas en formación de hospitales de distintas regiones del país.
El primer lugar reconoce la disciplina, coordinación y capacidad de resolución clínica de los residentes, además de colocar al Hospital General de Querétaro como campeón nacional de la edición inaugural del encuentro académico.