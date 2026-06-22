Residentes del Hospital General de Querétaro ganan certamen nacional de ortopedia

Cinco médicos residentes obtuvieron el primer lugar entre 16 instituciones durante el congreso nacional realizado en la Ciudad de México.

Equipo ganador del Hospital General de Querétaro posa durante el Mundial de Residentes en Ortopedia y Traumatología.

Integrantes del Hospital General de Querétaro celebran el primer lugar nacional obtenido en el Mundial de Residentes en Ortopedia y Traumatología 2026, realizado en la Ciudad de México.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de junio de 2026.- Cinco médicos residentes del Hospital General de Querétaro obtuvieron el primer lugar nacional en el Mundial de Residentes en Ortopedia y Traumatología 2026, competencia académica en la que participaron 16 instituciones públicas y privadas del país.

El certamen se realizó en la Ciudad de México durante el LXXI Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, con pruebas enfocadas en conocimientos teóricos, razonamiento clínico y habilidades prácticas.

El equipo ganador estuvo integrado por Brea Cisneros Villeda, Andrés Silva Sánchez, Álvaro López Pérez, Santiago Loredo Ibáñez y Adrián Eduardo Bribiesca Ruiz, bajo la asesoría y dirección académica de Viridiana Cardona Medrano.

Durante las fases eliminatorias, los representantes queretanos enfrentaron a equipos de hospitales con trayectoria nacional. En las rondas decisivas se impusieron a los residentes del Hospital General “Dr. Manuel Gea González” y del Hospital Español de México.

Equipo ganador del Hospital General de Quer\u00e9taro posa durante el Mundial de Residentes en Ortopedia y Traumatolog\u00eda. El equipo de residentes del Hospital General de Querétaro y su dirección académica participó en la primera edición del certamen nacional, que reunió a 16 instituciones. rotativo.com.mx

Con esos resultados avanzaron a la final, donde derrotaron al equipo del Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes para conquistar el campeonato de la primera edición del Mundial de Residentes.

Leopoldo Espinoza Feregrino, director del Hospital General de Querétaro, atribuyó el resultado al trabajo académico permanente, la preparación de los especialistas y el compromiso institucional con la formación médica.

La unidad hospitalaria ha mantenido actividades de formación clínica para diferentes generaciones, entre ellas la bienvenida y clausura de médicos especialistas y la incorporación de médicos internos de pregrado.

La Secretaría de Salud del estado indicó que el reconocimiento también refleja la preparación del Programa de Residencia de Ortopedia y Traumatología, cuyos integrantes compitieron frente a especialistas en formación de hospitales de distintas regiones del país.

El primer lugar reconoce la disciplina, coordinación y capacidad de resolución clínica de los residentes, además de colocar al Hospital General de Querétaro como campeón nacional de la edición inaugural del encuentro académico.

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