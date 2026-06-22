La Valla conquista la corona del campo sanjuanense

San Juan del Río, 22 de junio de 2026.- La Valla conquistó el primer lugar de La Flor Más Bella del Campo 2026 con Geraldine Velázquez Gómez, mientras Santa Matilde ganó el concurso de carros alegóricos, en una jornada que reunió a 36 comunidades por las calles del centro de San Juan del Río.
La síndica del Ayuntamiento, Rosalba Ruiz Ramos, colocó a Geraldine Velázquez el sombrero charro y la banda que la distinguen como ganadora del certamen, en representación del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.
El Organal ocupó la segunda posición en el concurso de carros alegóricos celebrado en el Jardín Independencia. rotativo.com.mx
Viviana I, Reina de la Feria San Juan del Río 2025, entregó un ramo de flores a la representante de La Valla, quien también recibió el estímulo económico establecido para el primer lugar.
Itzel Sarahí Reséndiz Bocanegra, de Paso de Mata, obtuvo la segunda posición, mientras Valentina Daniela Bravo Hernández, representante de Santa Matilde, alcanzó el tercer sitio. Ambas concursantes recibieron reconocimientos y premios económicos.
En la competencia de carros alegóricos, Santa Matilde se quedó con el primer lugar. El Organal ocupó la segunda posición y Barrio del Espíritu Santo completó el podio.
Las comunidades representaron la producción agrícola y las tradiciones del campo mediante escenografías elaboradas para el desfile. rotativo.com.mx
La jornada formó parte del programa de la Feria San Juan del Río 2026, que programó para este domingo el desfile y la premiación del certamen dedicado a las comunidades rurales.
Las actividades comenzaron cerca de las 9:00 horas. Los vehículos salieron del bulevar Paseo La Venta, continuaron por avenida Juárez y calle Hidalgo, hasta llegar al Jardín Independencia.
La celebración confirmó la participación prevista para La Flor Más Bella del Campo, aunque la asistencia final alcanzó las 36 comunidades.
Flores naturales y elementos tradicionales formaron parte de las decoraciones presentadas por las comunidades. rotativo.com.mx
Familias sanjuanenses observaron el paso de tractores y vehículos decorados con flores, mazorcas, textiles, utensilios tradicionales, plantas y productos vinculados con la actividad agrícola.
Grupos de shitases y danzantes acompañaron el recorrido, que convirtió las calles del centro en un escaparate de las tradiciones, expresiones culturales y vida comunitaria del campo sanjuanense.