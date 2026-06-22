La Valla conquista la corona del campo sanjuanense

Geraldine Velázquez Gómez obtuvo el primer lugar del certamen; Santa Matilde encabezó el concurso de carros alegóricos.

Geraldine Velázquez Gómez participa en la fotografía de premiación junto a Rosalba Ruiz Ramos y Viviana I.

Geraldine Velázquez Gómez, representante de La Valla, recibe de Rosalba Ruiz Ramos el sombrero que la distingue como ganadora; Viviana I acompaña la ceremonia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 22 de junio de 2026.- La Valla conquistó el primer lugar de La Flor Más Bella del Campo 2026 con Geraldine Velázquez Gómez, mientras Santa Matilde ganó el concurso de carros alegóricos, en una jornada que reunió a 36 comunidades por las calles del centro de San Juan del Río.

La síndica del Ayuntamiento, Rosalba Ruiz Ramos, colocó a Geraldine Velázquez el sombrero charro y la banda que la distinguen como ganadora del certamen, en representación del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.

Representantes de El Organal reciben el reconocimiento de segundo lugar en carros aleg\u00f3ricos. El Organal ocupó la segunda posición en el concurso de carros alegóricos celebrado en el Jardín Independencia. rotativo.com.mx

Viviana I, Reina de la Feria San Juan del Río 2025, entregó un ramo de flores a la representante de La Valla, quien también recibió el estímulo económico establecido para el primer lugar.

Itzel Sarahí Reséndiz Bocanegra, de Paso de Mata, obtuvo la segunda posición, mientras Valentina Daniela Bravo Hernández, representante de Santa Matilde, alcanzó el tercer sitio. Ambas concursantes recibieron reconocimientos y premios económicos.

En la competencia de carros alegóricos, Santa Matilde se quedó con el primer lugar. El Organal ocupó la segunda posición y Barrio del Espíritu Santo completó el podio.

Una participante saluda desde un carro aleg\u00f3rico decorado con mazorcas, textiles y productos agr\u00edcolas. Las comunidades representaron la producción agrícola y las tradiciones del campo mediante escenografías elaboradas para el desfile. rotativo.com.mx

La jornada formó parte del programa de la Feria San Juan del Río 2026, que programó para este domingo el desfile y la premiación del certamen dedicado a las comunidades rurales.

Las actividades comenzaron cerca de las 9:00 horas. Los vehículos salieron del bulevar Paseo La Venta, continuaron por avenida Juárez y calle Hidalgo, hasta llegar al Jardín Independencia.

La celebración confirmó la participación prevista para La Flor Más Bella del Campo, aunque la asistencia final alcanzó las 36 comunidades.

Un carro aleg\u00f3rico cubierto de flores avanza entre familias reunidas en el centro de San Juan del R\u00edo. Flores naturales y elementos tradicionales formaron parte de las decoraciones presentadas por las comunidades. rotativo.com.mx

Familias sanjuanenses observaron el paso de tractores y vehículos decorados con flores, mazorcas, textiles, utensilios tradicionales, plantas y productos vinculados con la actividad agrícola.

Grupos de shitases y danzantes acompañaron el recorrido, que convirtió las calles del centro en un escaparate de las tradiciones, expresiones culturales y vida comunitaria del campo sanjuanense.

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