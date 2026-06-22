Querétaro llevará jornadas ciudadanas de reforestación a cinco delegaciones

Querétaro, 22 de junio de 2026.- Las Jornadas de Reforestación 2026 comenzarán el próximo 27 de junio y recorrerán cinco delegaciones del municipio de Querétaro durante junio y julio, con actividades abiertas a la ciudadanía a partir de las 8:45 horas.

El presidente municipal, Felifer Macías, convocó a habitantes de la capital a participar en la plantación de árboles y en la recuperación de espacios verdes como parte de la estrategia denominada “Querétaro, la capital verde”.

La primera intervención se realizará el sábado 27 de junio en Ciudad del Sol, dentro de la delegación Felipe Carrillo Puerto. Un día después, el domingo 28, la actividad llegará al Parque Central de Santa Rosa Jáuregui.

Durante julio, el programa continuará en las delegaciones Epigmenio González, Villa Cayetano Rubio y Félix Osores Sotomayor. También contempla acciones en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, el Centro Teletón, La Queretana y diferentes parques urbanos.

Habitantes participan en labores de plantación y recuperación de espacios verdes durante una jornada ambiental en Querétaro. rotativo.com.mx

En cada sede, las personas participantes podrán colaborar directamente en la plantación de ejemplares y recibir información sobre los beneficios que generan los árboles para la calidad del aire, la biodiversidad y la reducción de los efectos asociados al cambio climático.

La convocatoria da continuidad al programa municipal de reforestación, que durante la primera mitad de 2025 reportó la plantación de 6 mil árboles mediante actividades desarrolladas en colonias, escuelas y espacios públicos.

La participación ciudadana también ha formado parte de intervenciones anteriores, como la jornada realizada en Avenida de la Luz, donde cerca de 500 voluntarios colaboraron en la colocación de 700 árboles.

La secretaria de Medio Ambiente, Lupita Espinosa, señaló que la colaboración entre habitantes y autoridades será indispensable para conservar los nuevos ejemplares y consolidar espacios urbanos con mayor cobertura vegetal.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información sobre las sedes e inscribirse mediante el número telefónico 442 154 5059.