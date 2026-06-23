ISSSTE amplía la telemedicina de 239 a 859 unidades médicas en el país

Ciudad de México, 23 de junio de 2026.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) incrementó de 239 a 859 el número de unidades médicas que operan con telemedicina, con lo que casi cuadruplicó su capacidad de atención a distancia en el país.

El director general del instituto, Martí Batres Guadarrama, informó que el servicio permite brindar información, diagnóstico, tratamiento, seguimiento clínico y consulta de especialidades de manera remota.

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, durante su participación en la conferencia matutina de la Presidencia. rotativo.com.mx

La telemedicina se emite desde 118 unidades de segundo y tercer nivel y se recibe en 741 unidades de primer nivel y atención primaria, de modo que un centro de salud pueda enlazar a un paciente con un especialista sin que tenga que trasladarse.

Las consultas de especialidad disponibles a distancia son medicina interna, geriatría, dermatología, endocrinología, cardiología, neumología, gastroenterología, reumatología, infectología, psiquiatría, psicología clínica, cirugía general, traumatología y ortopedia, urología y ginecología.

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, presenta la implementación de telemedicina en unidades médicas del instituto, el 23 de junio de 2026. rotativo.com.mx

La ampliación se presentó durante la conferencia matutina de la Presidencia, en la que el Gobierno federal expuso un conjunto de acciones en el sistema público de salud.