ISSSTE amplía la telemedicina de 239 a 859 unidades médicas en el país

El servicio ofrece 15 especialidades a distancia y opera desde 118 hospitales hacia 741 centros de primer nivel y atención primaria.

Martí Batres habla durante la conferencia matutina de la Presidencia.

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, durante la conferencia matutina de la Presidencia en la que se informó sobre la ampliación de la telemedicina en el instituto.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 23, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 23 de junio de 2026.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) incrementó de 239 a 859 el número de unidades médicas que operan con telemedicina, con lo que casi cuadruplicó su capacidad de atención a distancia en el país.

El director general del instituto, Martí Batres Guadarrama, informó que el servicio permite brindar información, diagnóstico, tratamiento, seguimiento clínico y consulta de especialidades de manera remota.

Mart\u00ed Batres habla durante la conferencia matutina de la Presidencia. Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, durante su participación en la conferencia matutina de la Presidencia. rotativo.com.mx

La telemedicina se emite desde 118 unidades de segundo y tercer nivel y se recibe en 741 unidades de primer nivel y atención primaria, de modo que un centro de salud pueda enlazar a un paciente con un especialista sin que tenga que trasladarse.

Las consultas de especialidad disponibles a distancia son medicina interna, geriatría, dermatología, endocrinología, cardiología, neumología, gastroenterología, reumatología, infectología, psiquiatría, psicología clínica, cirugía general, traumatología y ortopedia, urología y ginecología.

Mart\u00ed Batres habla durante la conferencia matutina de la Presidencia. Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, presenta la implementación de telemedicina en unidades médicas del instituto, el 23 de junio de 2026. rotativo.com.mx

La ampliación se presentó durante la conferencia matutina de la Presidencia, en la que el Gobierno federal expuso un conjunto de acciones en el sistema público de salud.

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