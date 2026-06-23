IMSS duplica su capacidad de diagnóstico con tomógrafos de 256 cortes

Ciudad de México, 23 de junio de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) duplicó su capacidad diaria de estudios de imagen tras instalar 42 tomógrafos de gama ultra alta —41 de ellos de 256 cortes— en 40 hospitales de 19 entidades del país, una renovación que reduce los tiempos de espera y evita traslados de pacientes.

Así lo informó el director general del organismo, Zoé Robledo, durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El cambio más visible está en el tiempo de cada estudio. Antes de la modernización, la fase de exposición tomaba entre cinco y seis minutos; con los nuevos equipos se reduce a cerca de 15 segundos. Esa optimización permitió pasar de un promedio de entre 20 y 25 estudios diarios a alrededor de 50.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia de prensa en la que el IMSS presentó la instalación de 42 tomógrafos de alta gama. Ciudad de México. rotativo.com.mx

Robledo señaló que la tecnología beneficia de manera directa a áreas como Urgencias, Oncología, Neurología, Traumatología y Medicina Interna, y que su disponibilidad ya no se limita a hospitales de alta especialidad, sino que alcanza a unidades regionales y de zona.

De acuerdo con el funcionario, los equipos permiten diagnósticos más oportunos en padecimientos como infartos cerebrales, tumores, fracturas, hemorragias internas y distintos tipos de cáncer.

Los aparatos corresponden al modelo Revolution Apex Elite, de General Electric, que realiza 256 cortes por estudio e integra inteligencia artificial para generar imágenes de mayor precisión con menor exposición a la radiación. "Un tomógrafo sigue siendo un tomógrafo, pero no son iguales a los que se tenían", dijo el director.

Zoé Robledo, director general del IMSS, detalla la modernización de los equipos de diagnóstico por imagen ante la presidenta Claudia Sheinbaum. rotativo.com.mx

Sobre la adquisición, Robledo indicó que se hizo mediante una compra consolidada que describió como la mayor en la historia del Instituto en imagenología, facilitada por reformas a la Ley de Adquisiciones que permitieron comprar de forma directa a los fabricantes, sin intermediarios. "De esa manera accedimos a la última gama", afirmó.

El titular del Seguro Social añadió que la ampliación de capacidad también disminuye la subrogación de servicios, además de acortar los tiempos de respuesta para los derechohabientes.