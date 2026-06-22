Padres pueden fortalecer la salud bucal de sus hijos: SESA

La dependencia recomienda supervisar el cepillado, reducir el consumo de azúcares y acudir periódicamente a revisiones odontológicas.

Profesional de salud presenta material sobre higiene bucal ante un grupo de asistentes sentados en un salón de Querétaro.

Personal de salud ofrece una charla sobre higiene bucal a un grupo de asistentes; SESA llamó a los padres a supervisar el cepillado y fomentar la prevención dentro del hogar.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de junio de 2026.- Supervisar el cepillado dental, limitar el consumo de azúcares y mantener revisiones odontológicas periódicas son acciones con las que los padres pueden fortalecer la salud bucal de sus hijas e hijos, informó la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro.

En el contexto del Día del Padre, la dependencia señaló que la participación cotidiana ayuda a niñas, niños y adolescentes a incorporar prácticas de autocuidado que pueden conservar durante las diferentes etapas de su vida.

El acompañamiento no se limita a recordarles que deben lavarse los dientes. También implica verificar que el cepillado se realice de manera constante, fomentar una alimentación con menor contenido de azúcar y atender oportunamente cualquier molestia dental.

SESA indicó que el cuidado de la salud bucal de los propios padres también funciona como referencia dentro del hogar. Mantener hábitos preventivos y acudir a consulta cuando aparece alguna molestia transmite a los menores la importancia de atender su bienestar.

La dependencia ha desarrollado anteriormente jornadas de salud bucal en preescolares, con actividades para enseñar técnicas de higiene dental desde la infancia.

En otras jornadas médicas comunitarias, personal sanitario ha ofrecido orientación sobre el cepillado correcto, el uso del hilo dental y la prevención de padecimientos bucales.

La Secretaría de Salud llamó a mantener estas acciones durante todo el año y destacó que la participación de los padres puede favorecer rutinas familiares de prevención y una mejor calidad de vida.

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