Querétaro, 22 de junio de 2026.- Supervisar el cepillado dental, limitar el consumo de azúcares y mantener revisiones odontológicas periódicas son acciones con las que los padres pueden fortalecer la salud bucal de sus hijas e hijos, informó la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro.
En el contexto del Día del Padre, la dependencia señaló que la participación cotidiana ayuda a niñas, niños y adolescentes a incorporar prácticas de autocuidado que pueden conservar durante las diferentes etapas de su vida.
El acompañamiento no se limita a recordarles que deben lavarse los dientes. También implica verificar que el cepillado se realice de manera constante, fomentar una alimentación con menor contenido de azúcar y atender oportunamente cualquier molestia dental.
SESA indicó que el cuidado de la salud bucal de los propios padres también funciona como referencia dentro del hogar. Mantener hábitos preventivos y acudir a consulta cuando aparece alguna molestia transmite a los menores la importancia de atender su bienestar.
La dependencia ha desarrollado anteriormente jornadas de salud bucal en preescolares, con actividades para enseñar técnicas de higiene dental desde la infancia.
En otras jornadas médicas comunitarias, personal sanitario ha ofrecido orientación sobre el cepillado correcto, el uso del hilo dental y la prevención de padecimientos bucales.
La Secretaría de Salud llamó a mantener estas acciones durante todo el año y destacó que la participación de los padres puede favorecer rutinas familiares de prevención y una mejor calidad de vida.