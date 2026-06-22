Tianguistas del mercado Reforma exponen inquietudes sobre servicios, movilidad y seguridad

Comerciantes plantearon al senador Agustín Dorantes asuntos relacionados con las condiciones cotidianas del tianguis.

Agustín Dorantes saluda a un comerciante de frutas durante su recorrido por el tianguis del mercado Reforma en San Juan del Río.

Agustín Dorantes recorrió los puestos del mercado Reforma y conversó con comerciantes sobre las condiciones de su actividad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 22 de junio de 2026.— Comerciantes del tianguis del mercado Reforma expusieron inquietudes relacionadas con servicios públicos, movilidad y seguridad durante un recorrido realizado por el senador Agustín Dorantes Lámbarri.

El legislador recorrió los puestos del centro de abasto y conversó con locatarios y clientes sobre las condiciones en las que desarrollan sus actividades comerciales.

La información difundida después de la visita no precisó cuáles fueron las solicitudes específicas de los tianguistas ni detalló acuerdos, responsables o plazos para atender los asuntos planteados.

Dorantes afirmó que continuará visitando comunidades, colonias, mercados y espacios públicos durante el periodo sin sesiones ordinarias del Senado, con el propósito de escuchar las necesidades de la población.

El senador ya había sostenido reuniones con representantes de tianguis y mercados de San Juan del Río, quienes plantearon necesidades relacionadas con infraestructura, agua potable, electricidad y mejoramiento de sus espacios de trabajo.

Agust\u00edn Dorantes saluda a un comerciante durante su recorrido por el tianguis del mercado Reforma en San Juan del R\u00edo. Agustín Dorantes recorrió los puestos del mercado Reforma y conversó con comerciantes sobre las condiciones de su actividad. rotativo.com.mx

Durante el recorrido por el mercado Reforma, Dorantes sostuvo que mediante sus gestiones se han obtenido apoyos de los gobiernos estatal y municipal para comerciantes de los mercados Reforma y Benito Juárez, así como de los tianguis Las Garzas y Fundadores.

El comunicado no especificó los montos invertidos, el número de beneficiarios ni las acciones ejecutadas en cada uno de esos espacios comerciales.

El senador también mencionó la implementación de la Tarifa Unidos de dos pesos, destinada a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y otros sectores beneficiarios del transporte público.

La visita coincidió con la celebración del Día del Padre. Dorantes, quien señaló que atraviesa su primer año como padre, felicitó a los padres de familia y afirmó que buscará impulsar leyes y gestiones orientadas a mejorar las condiciones de vida de las familias queretanas.

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