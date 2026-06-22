Tianguistas del mercado Reforma exponen inquietudes sobre servicios, movilidad y seguridad

San Juan del Río, 22 de junio de 2026.— Comerciantes del tianguis del mercado Reforma expusieron inquietudes relacionadas con servicios públicos, movilidad y seguridad durante un recorrido realizado por el senador Agustín Dorantes Lámbarri.
El legislador recorrió los puestos del centro de abasto y conversó con locatarios y clientes sobre las condiciones en las que desarrollan sus actividades comerciales.
La información difundida después de la visita no precisó cuáles fueron las solicitudes específicas de los tianguistas ni detalló acuerdos, responsables o plazos para atender los asuntos planteados.
Dorantes afirmó que continuará visitando comunidades, colonias, mercados y espacios públicos durante el periodo sin sesiones ordinarias del Senado, con el propósito de escuchar las necesidades de la población.
El senador ya había sostenido reuniones con representantes de tianguis y mercados de San Juan del Río, quienes plantearon necesidades relacionadas con infraestructura, agua potable, electricidad y mejoramiento de sus espacios de trabajo.
Agustín Dorantes recorrió los puestos del mercado Reforma y conversó con comerciantes sobre las condiciones de su actividad. rotativo.com.mx
Durante el recorrido por el mercado Reforma, Dorantes sostuvo que mediante sus gestiones se han obtenido apoyos de los gobiernos estatal y municipal para comerciantes de los mercados Reforma y Benito Juárez, así como de los tianguis Las Garzas y Fundadores.
El comunicado no especificó los montos invertidos, el número de beneficiarios ni las acciones ejecutadas en cada uno de esos espacios comerciales.
El senador también mencionó la implementación de la Tarifa Unidos de dos pesos, destinada a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y otros sectores beneficiarios del transporte público.
La visita coincidió con la celebración del Día del Padre. Dorantes, quien señaló que atraviesa su primer año como padre, felicitó a los padres de familia y afirmó que buscará impulsar leyes y gestiones orientadas a mejorar las condiciones de vida de las familias queretanas.