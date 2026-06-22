Lluvias afectan cinco viviendas en Obrera y Fundadores, Querétaro

Los domicilios se localizan en las colonias Obrera y Fundadores; el agua también provocó cierres viales y trabajos de bombeo en dos puntos de la capital.

Calle inundada en la colonia Obrera de Querétaro con agua acumulada tras varios días de lluvia.

Personal de Protección Civil realizó trabajos de bombeo en la lateral de la carretera México-Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Qro., 22 de junio de 2026. Cinco viviendas de las colonias Obrera y Fundadores registraron ingreso de agua durante las lluvias recientes en la capital queretana, informó Francisco Ramírez Santana, director de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

El funcionario aseguró que no hubo personas lesionadas, evacuadas o rescatadas y que el nivel de agua dentro de los domicilios fue menor a cinco milímetros.

Sin embargo, no precisó cuántas viviendas se encuentran en cada colonia, en qué calles ocurrieron los anegamientos ni cuáles fueron los daños materiales sufridos por las familias.

Ramírez Santana tampoco confirmó si ya fue activado el seguro de vivienda vinculado con el pago oportuno del impuesto predial.

Indicó que revisaría los casos con las delegaciones municipales y las secretarías de Desarrollo Social y Finanzas para determinar si las familias cumplen con los requisitos del programa.

El director afirmó que las personas que pagaron el predial dentro del periodo establecido tienen garantizada la cobertura, aunque no informó cuántas de las cinco viviendas cuentan con el beneficio ni cuándo recibirán una respuesta.

Obrera y Fundadores concentran afectaciones

Durante el fin de semana circularon imágenes de acumulaciones considerables de agua en las colonias Obrera y Fundadores.

Protección Civil explicó que la mayor parte de las afectaciones se registró en vialidades, donde basura y otros materiales arrastrados por la lluvia obstruyeron algunas alcantarillas.

Personal municipal realizó labores de limpieza para permitir que el agua volviera a fluir.

Aunque se le preguntó cuál de las cinco viviendas presentó los daños más graves, Ramírez Santana no respondió directamente y únicamente confirmó que los domicilios afectados se localizan en Obrera y Fundadores.

Sin rescates de automovilistas

Las autoridades municipales tampoco realizaron operaciones para rescatar personas o retirar vehículos atrapados en acumulaciones de agua.

El funcionario señaló que se implementaron cierres viales preventivos y trabajos de bombeo hidráulico y mecánico en dos puntos de la capital.

Uno de ellos se ubicó en la lateral de la carretera México-Querétaro. El segundo punto no fue identificado con claridad durante la entrevista.

Las labores fueron realizadas por Protección Civil y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Ramírez Santana sostuvo que, pese a las lluvias acumuladas durante prácticamente una semana, las consecuencias fueron menores y ninguna persona resultó afectada en su integridad.

Quedó pendiente conocer el monto de los daños, las calles afectadas, la situación individual de las cinco viviendas y la posible activación del seguro predial.

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