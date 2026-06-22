Querétaro, Qro., 22 de junio de 2026.— Cinco viviendas de las colonias Obrera y Fundadores registraron ingreso de agua durante las lluvias recientes en la capital queretana, informó Francisco Ramírez Santana, director de la Coordinación Municipal de Protección Civil.
El funcionario aseguró que no hubo personas lesionadas, evacuadas o rescatadas y que el nivel de agua dentro de los domicilios fue menor a cinco milímetros.
Sin embargo, no precisó cuántas viviendas se encuentran en cada colonia, en qué calles ocurrieron los anegamientos ni cuáles fueron los daños materiales sufridos por las familias.
Ramírez Santana tampoco confirmó si ya fue activado el seguro de vivienda vinculado con el pago oportuno del impuesto predial.
Indicó que revisaría los casos con las delegaciones municipales y las secretarías de Desarrollo Social y Finanzas para determinar si las familias cumplen con los requisitos del programa.
El director afirmó que las personas que pagaron el predial dentro del periodo establecido tienen garantizada la cobertura, aunque no informó cuántas de las cinco viviendas cuentan con el beneficio ni cuándo recibirán una respuesta.
Obrera y Fundadores concentran afectaciones
Durante el fin de semana circularon imágenes de acumulaciones considerables de agua en las colonias Obrera y Fundadores.
Protección Civil explicó que la mayor parte de las afectaciones se registró en vialidades, donde basura y otros materiales arrastrados por la lluvia obstruyeron algunas alcantarillas.
Personal municipal realizó labores de limpieza para permitir que el agua volviera a fluir.
Aunque se le preguntó cuál de las cinco viviendas presentó los daños más graves, Ramírez Santana no respondió directamente y únicamente confirmó que los domicilios afectados se localizan en Obrera y Fundadores.
Sin rescates de automovilistas
Las autoridades municipales tampoco realizaron operaciones para rescatar personas o retirar vehículos atrapados en acumulaciones de agua.
El funcionario señaló que se implementaron cierres viales preventivos y trabajos de bombeo hidráulico y mecánico en dos puntos de la capital.
Uno de ellos se ubicó en la lateral de la carretera México-Querétaro. El segundo punto no fue identificado con claridad durante la entrevista.
Las labores fueron realizadas por Protección Civil y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Ramírez Santana sostuvo que, pese a las lluvias acumuladas durante prácticamente una semana, las consecuencias fueron menores y ninguna persona resultó afectada en su integridad.
Quedó pendiente conocer el monto de los daños, las calles afectadas, la situación individual de las cinco viviendas y la posible activación del seguro predial.