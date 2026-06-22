MéxicQ Zona Fest suma 62 mil asistentes en sus primeras dos semanas en Querétaro

La segunda semana concentró 30 mil personas, con picos de 15 mil el jueves 18 y conciertos de Majo Aguilar y La Sonora Santanera.

Cientos de aficionados observan un partido del Mundial en la pantalla gigante del MéxicQ Zona Fest, bajo banderas de distintos países

Asistentes de distintas nacionalidades siguen uno de los partidos mundialistas en el MéxicQ Zona Fest, instalado en las inmediaciones del Estadio Corregidora en Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 22 de junio de 2026.- El MéxicQ Zona Fest acumuló 62 mil asistentes durante sus primeras dos semanas de actividades en las inmediaciones del Estadio Corregidora, donde familias queretanas han seguido los partidos del Mundial junto a conciertos y espacios de recreación.

La segunda semana concentró 30 mil visitantes. El jueves 18 de junio se registró el pico más alto: más de 15 mil personas asistieron a las transmisiones y actividades del día.

Cientos de aficionados observan un partido del Mundial en la pantalla gigante del M\u00e9xicQ Zona Fest, bajo banderas de distintos pa\u00edses Asistentes de distintas nacionalidades siguen uno de los partidos mundialistas en el MéxicQ Zona Fest, instalado en las inmediaciones del Estadio Corregidora en Querétaro. rotativo.com.mx

El sábado 20 superaron las siete mil, con el concierto de Majo Aguilar como atractivo central. El domingo cerraron la semana cerca de ocho mil asistentes con las presentaciones de La Sonora Santanera y La Nueva Sonora Dinamita.


Cientos de aficionados observan un partido del Mundial en la pantalla gigante del M\u00e9xicQ Zona Fest, bajo banderas de distintos pa\u00edses Asistentes de distintas nacionalidades siguen uno de los partidos mundialistas en el MéxicQ Zona Fest, instalado en las inmediaciones del Estadio Corregidora en Querétaro. rotativo.com.mx

La primera semana había reunido a 32 mil personas.

"Hemos tenido más de 60 mil personas que han asistido en un gran ambiente familiar, en un gran ambiente de convivencia, niñas, niños, abuelitos. Muchísimas personas vinieron a festejar el día del padre.

Cientos de aficionados observan un partido del Mundial en la pantalla gigante del M\u00e9xicQ Zona Fest, bajo banderas de distintos pa\u00edses Asistentes de distintas nacionalidades siguen uno de los partidos mundialistas en el MéxicQ Zona Fest, instalado en las inmediaciones del Estadio Corregidora en Querétaro. rotativo.com.mx

Las familias están apropiando de sus espacios, estamos generando espacios de entretenimiento, de recreación, que también es un derecho para la gente", declaró Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro.

Macías atribuyó el desarrollo ordenado del festival a la coordinación entre el municipio, el gobierno del estado y las corporaciones de seguridad, protección civil y emergencias.


Cientos de aficionados observan un partido del Mundial en la pantalla gigante del M\u00e9xicQ Zona Fest, bajo banderas de distintos pa\u00edses Asistentes de distintas nacionalidades siguen uno de los partidos mundialistas en el MéxicQ Zona Fest, instalado en las inmediaciones del Estadio Corregidora en Querétaro. rotativo.com.mx

La cartelera de las próximas jornadas contempla las presentaciones de Mi Banda El Mexicano, Grupo Cañaveral, Mau y Ricky, Panteón Rococó y Los Ángeles Azules, en paralelo con las transmisiones de los encuentros mundialistas.

mundialentretenimientozona fest

Reciente

Profesional de salud presenta material sobre higiene bucal ante un grupo de asistentes sentados en un salón de Querétaro.
Querétaro

Padres pueden fortalecer la salud bucal de sus hijos: SESA

La dependencia recomienda supervisar el cepillado, reducir el consumo de azúcares y acudir periódicamente a revisiones odontológicas.

Agustín Dorantes saluda a un comerciante de frutas durante su recorrido por el tianguis del mercado Reforma en San Juan del Río.
San Juan del Río

Tianguistas del mercado Reforma exponen inquietudes sobre servicios, movilidad y seguridad

Comerciantes plantearon al senador Agustín Dorantes asuntos relacionados con las condiciones cotidianas del tianguis.

Personas voluntarias preparan el terreno para plantar árboles en un área verde urbana de Querétaro.
Querétaro

Querétaro llevará jornadas ciudadanas de reforestación a cinco delegaciones

Las actividades comenzarán el 27 de junio y continuarán durante julio; el registro se realiza vía telefónica.

Elemento de Protección Civil Estatal observa el incendio de una fábrica de tarimas de plástico en el Parque Industrial Querétaro.
Editorial

Incendio consume fábrica de tarimas de plástico en Parque Industrial Querétaro

La estructura del establecimiento colapsó hacia el interior y el inmueble fue consumido prácticamente en su totalidad.