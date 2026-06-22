MéxicQ Zona Fest suma 62 mil asistentes en sus primeras dos semanas en Querétaro

Querétaro, 22 de junio de 2026.- El MéxicQ Zona Fest acumuló 62 mil asistentes durante sus primeras dos semanas de actividades en las inmediaciones del Estadio Corregidora, donde familias queretanas han seguido los partidos del Mundial junto a conciertos y espacios de recreación.
La segunda semana concentró 30 mil visitantes. El jueves 18 de junio se registró el pico más alto: más de 15 mil personas asistieron a las transmisiones y actividades del día.
Asistentes de distintas nacionalidades siguen uno de los partidos mundialistas en el MéxicQ Zona Fest, instalado en las inmediaciones del Estadio Corregidora en Querétaro. rotativo.com.mx
El sábado 20 superaron las siete mil, con el concierto de Majo Aguilar como atractivo central. El domingo cerraron la semana cerca de ocho mil asistentes con las presentaciones de La Sonora Santanera y La Nueva Sonora Dinamita.
Asistentes de distintas nacionalidades siguen uno de los partidos mundialistas en el MéxicQ Zona Fest, instalado en las inmediaciones del Estadio Corregidora en Querétaro. rotativo.com.mx
La primera semana había reunido a 32 mil personas.
"Hemos tenido más de 60 mil personas que han asistido en un gran ambiente familiar, en un gran ambiente de convivencia, niñas, niños, abuelitos. Muchísimas personas vinieron a festejar el día del padre.
Asistentes de distintas nacionalidades siguen uno de los partidos mundialistas en el MéxicQ Zona Fest, instalado en las inmediaciones del Estadio Corregidora en Querétaro. rotativo.com.mx
Las familias están apropiando de sus espacios, estamos generando espacios de entretenimiento, de recreación, que también es un derecho para la gente", declaró Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro.
Macías atribuyó el desarrollo ordenado del festival a la coordinación entre el municipio, el gobierno del estado y las corporaciones de seguridad, protección civil y emergencias.
Asistentes de distintas nacionalidades siguen uno de los partidos mundialistas en el MéxicQ Zona Fest, instalado en las inmediaciones del Estadio Corregidora en Querétaro. rotativo.com.mx
La cartelera de las próximas jornadas contempla las presentaciones de Mi Banda El Mexicano, Grupo Cañaveral, Mau y Ricky, Panteón Rococó y Los Ángeles Azules, en paralelo con las transmisiones de los encuentros mundialistas.